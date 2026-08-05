Подростки из Якутии получили первый трудовой стаж в оленеводческих хозяйствах

В Якутии завершилась первая в 2026 году программа временного трудоустройства подростков в оленеводческих хозяйствах. 31 несовершеннолетний житель республики получил официальный трудовой стаж и заработок, поработав в шести предприятиях Алданского, Томпонского и Кобяйского районов.

Фото: commons.wikimedia.org by Земля Аяно-Майская, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Домашний северный олень

На организацию работы выделили 1 млн рублей из фондов государственной программы "Содействие занятости населения Республики Саха (Якутия)". Средства распределили между хозяйствами: 12 подростков ушло в ОАО КМНС "Хатыстыр", по 6 и 4 человека — в СПК (Ф) "Томпо" и КРО КМНС-Э "Иджек" соответственно, по 4, 3 и 2 человека — в КРО КМНС-Э "Олень", ТСОМНСЭ "Себян" и ТСКО "НЕРГЭТ".

Размер субсидии на одного участника зависел от возраста: 14-16-летние получали от 26 до 31 тысячи рублей, 16-18-летние — от 38 до 45 тысяч. По словам Госкомитета занятости республики, мера адресована не только на заработок. Она призвана знакомить молодежь с профессией оленевода, передавать практические навыки работы в тундре и поддерживать кадровый потенциал традиционных хозяйств коренных народов Севера.

Оленеводство в Якутии остаётся отраслью, где кадровый голод ощущается острее, чем в многих других сферах. Работа на выпаде требует физической выносливости, умения ориентироваться в бездорожье и готовности к длительной автономии. Программы вроде этой не закрывают проблему полностью, но создают точку входа для тех, кто готов связать жизнь с северным земледелием.