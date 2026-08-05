В Томской области к 2026 году оборудуют светофорами несколько сельских поселений

В 2026 году на региональных трассах Томской области установят семь светофорных объектов. Работы проводятся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".
Светофоры появятся в черте населённых пунктов и у мест социального притяжения. Первый комплекс уже работает: у остановочного пункта "посёлок Геологов" на трассе Томск — Аэропорт установлены светодиодные транспортные и пешеходные светофоры с кнопкой вызова.
Остальные объекты смонтируют на трёх трассах:
В городе Асино пешеходный переход у бассейна "Дельфин" оборудуют светофорами Т-7 с жёлтой индикацией. В посёлках Победа и Тимирязевское помимо светофоров прокладят линии искусственного освещения.
Сейчас, 5 августа, отмечается Международный день светофора. В Томске первый регулировщик появился в 1949 году — на пересечении проспекта Ленина и переулка Совпартшкольного.
Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.