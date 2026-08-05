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В Томской области к 2026 году оборудуют светофорами несколько сельских поселений

Россия » Сибирь » Томск

В 2026 году на региональных трассах Томской области установят семь светофорных объектов. Работы проводятся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Светофор
Фото: unsplash.com by Marco Biondi is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Светофор

Светофоры появятся в черте населённых пунктов и у мест социального притяжения. Первый комплекс уже работает: у остановочного пункта "посёлок Геологов" на трассе Томск — Аэропорт установлены светодиодные транспортные и пешеходные светофоры с кнопкой вызова.

Остальные объекты смонтируют на трёх трассах:

  • Камаевка — Асино — Первомайское: в селе Больше-Дорохово;
  • Томск — Каргала — Колпашево: в посёлках Тимирязевское и Победа;
  • Томск — Аэропорт: в посёлке Аэропорт.

В городе Асино пешеходный переход у бассейна "Дельфин" оборудуют светофорами Т-7 с жёлтой индикацией. В посёлках Победа и Тимирязевское помимо светофоров прокладят линии искусственного освещения.

Сейчас, 5 августа, отмечается Международный день светофора. В Томске первый регулировщик появился в 1949 году — на пересечении проспекта Ленина и переулка Совпартшкольного.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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