Очистка водоемов в Северной Осетии: от сбора мусора до благоустройства

Жители Северной Осетии очистили с начала года более 100 километров береговой линии рек, озёр и водохранилищ. В экологических акциях по проекту "Вода России" приняли участие свыше 3000 человек, сообщил глава региона Сергей Меняйло.
В общей сложности в республике организовали более 50 субботников. В них вовлеклись школьники, студенты, сотрудники предприятий, представители общественных организаций и органов власти. География работ охватила разные части региона — от городских центров до отдалённых поселений.
"Приводить в порядок берега наших рек, озёр и водохранилищ помогают школьники, студенты, представители общественных организаций, предприятий и органов власти. Присоединиться к акции может каждый, организовав субботник или выбрав подходящий для себя маршрут", — сказал Сергей Меняйло.
Помимо сбора мусора, участники убирали снег и лёд, а также занимались озеленением и благоустройством прибрежных территорий. По мнению главы республики, подобные инициативы помогают сформировать у людей чувство ответственности за сохранение природы родного края.
|Показатель
|Значение
|Количество очищенных береговых линий
|> 100 км
|Число проведённых субботников
|> 50
|Общее число участников
|> 3000 человек
Акция "Вода России" продолжается. В ближайшие месяцы в регионе планируют провести новые экологические выезды.
Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.