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Очистка водоемов в Северной Осетии: от сбора мусора до благоустройства

Россия » Юг » Владикавказ

Жители Северной Осетии очистили с начала года более 100 километров береговой линии рек, озёр и водохранилищ. В экологических акциях по проекту "Вода России" приняли участие свыше 3000 человек, сообщил глава региона Сергей Меняйло.

Уборка в парке
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Уборка в парке

В общей сложности в республике организовали более 50 субботников. В них вовлеклись школьники, студенты, сотрудники предприятий, представители общественных организаций и органов власти. География работ охватила разные части региона — от городских центров до отдалённых поселений.

"Приводить в порядок берега наших рек, озёр и водохранилищ помогают школьники, студенты, представители общественных организаций, предприятий и органов власти. Присоединиться к акции может каждый, организовав субботник или выбрав подходящий для себя маршрут", — сказал Сергей Меняйло.

Помимо сбора мусора, участники убирали снег и лёд, а также занимались озеленением и благоустройством прибрежных территорий. По мнению главы республики, подобные инициативы помогают сформировать у людей чувство ответственности за сохранение природы родного края.

Показатель Значение
Количество очищенных береговых линий > 100 км
Число проведённых субботников > 50
Общее число участников > 3000 человек

Акция "Вода России" продолжается. В ближайшие месяцы в регионе планируют провести новые экологические выезды.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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