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В Курской области снизились объёмы производства птицы и кондитерских изделий

Россия » Центр » Курск

В Курской области изменилась структура выпуска продуктов питания по итогам первого полугодия 2026 года. Регион зафиксировал резкий спад в производстве птицы и кондитерских изделий, но при этом значительно нарастил объемы производства красного мяса и растительного масла.

Сырые куриные ножки на поддонах
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Сырые куриные ножки на поддонах
Продукт Изменение выпуска
Растительное масло +50% и выше
Говядина и телятина +32,1%
Свинина +13%
Печенье, пряники, вафли и пирожные -22,8%
Охлажденное мясо птицы -19,3%
Колбасные изделия -12,8%

Для местных жителей и потребителей такие колебания означают смену ассортимента на полках магазинов. Снижение выпуска птицы и колбас может привести к росту цен на эти категории товаров из-за увеличения доли привозной продукции.

В то же время рост производства говядины, свинины и масла говорит об усилении позиций местных фермерских хозяйств и перерабатывающих заводов. Это создает базу для насыщения внутреннего рынка региона собственными продуктами.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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