В Курской области снизились объёмы производства птицы и кондитерских изделий

В Курской области изменилась структура выпуска продуктов питания по итогам первого полугодия 2026 года. Регион зафиксировал резкий спад в производстве птицы и кондитерских изделий, но при этом значительно нарастил объемы производства красного мяса и растительного масла.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Сырые куриные ножки на поддонах

Продукт Изменение выпуска Растительное масло +50% и выше Говядина и телятина +32,1% Свинина +13% Печенье, пряники, вафли и пирожные -22,8% Охлажденное мясо птицы -19,3% Колбасные изделия -12,8%

Для местных жителей и потребителей такие колебания означают смену ассортимента на полках магазинов. Снижение выпуска птицы и колбас может привести к росту цен на эти категории товаров из-за увеличения доли привозной продукции.

В то же время рост производства говядины, свинины и масла говорит об усилении позиций местных фермерских хозяйств и перерабатывающих заводов. Это создает базу для насыщения внутреннего рынка региона собственными продуктами.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов