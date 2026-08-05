В Курской области изменилась структура выпуска продуктов питания по итогам первого полугодия 2026 года. Регион зафиксировал резкий спад в производстве птицы и кондитерских изделий, но при этом значительно нарастил объемы производства красного мяса и растительного масла.
|Продукт
|Изменение выпуска
|Растительное масло
|+50% и выше
|Говядина и телятина
|+32,1%
|Свинина
|+13%
|Печенье, пряники, вафли и пирожные
|-22,8%
|Охлажденное мясо птицы
|-19,3%
|Колбасные изделия
|-12,8%
Для местных жителей и потребителей такие колебания означают смену ассортимента на полках магазинов. Снижение выпуска птицы и колбас может привести к росту цен на эти категории товаров из-за увеличения доли привозной продукции.
В то же время рост производства говядины, свинины и масла говорит об усилении позиций местных фермерских хозяйств и перерабатывающих заводов. Это создает базу для насыщения внутреннего рынка региона собственными продуктами.
Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.