Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рязанская область установила нормы расходов на питание и жильё для пострадавших от терактов
В Хабаровском крае внедрили технологию разблокировки мышц для реабилитации после инсульта
Сумма ипотечных кредитов в Тюменской области и округах выросла в 1,5 раза
Птицеводческая фирма на Кубани выплатит 36,6 млн рублей за загрязнение почвы
В "кинополях" подтвердили роман Бондарчука и Исаковой: что известно об их отношениях
В Башкортостане разъяснили правила предоставления удлиненного отпуска разным категориям трудящихся
СФР Курской области назначил максимальное единое пособие более 26 тысячам детей
Обычный носок вместо покупки: 7 гениальных идей для уборки и хранения вещей в квартире
Ясность ума можно сохранить без таблеток: деменцию тормозит привычка, доступная каждому

Жителей северо-западных районов Прикамья предупредили об активизации змей

Россия » Поволжье » Пермь

Жителей северо-западных районов Прикамья предупредили об участившихся встречах с змеями. В Косинском муниципальном округе замечают пресмыкающихся не только в лесах и на заболоченных участках, но и возле жилых домов, на дачных участках и берегах водоёмов — в частности, близ села Коса и поселка Кордон.

Змея гадюка
Фото: flickr.com by Bernard DUPONT from FRANCE, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Змея гадюка

Как сообщили в администрации округа, среди пресмыкающихся встречаются как безвредные ужи, так и ядовитые гадюки. Последние стараются избегать людей, но кусаются при случайном контакте или если их потревожить. Укус опасен для здоровья, а для детей и домашних животных представляет особую угрозу.

Чтобы снизить риск, чиновники рекомендуют соблюдать меры предосторожности. В лесу и высокой траве нужно носить закрытую обувь и плотные брюки — гадюка не прокусает толстую ткань. Перед входом в заросли лучше раздвинуть их палкой: змеи обычно уползают от шума и вибраций. Трогать пресмыкающихся руками нельзя, даже если они кажутся мёртвыми — рефлексы сохраняются некоторое время. Перед установкой палатки или работой на участке территорию следует осмотреть.

Если укус всё же произошел, главное — не паниковать. Укушенной конечности нужно обеспечить неподвижность, пить больше воды и как можно скорее обратиться за медицинской помощью, сообщив врачу о возможном укусе гадюки. Накладывать жгут, делать разрезы, прижигать рану, отсасывать яд ртом и употреблять алкоголь категорически запрещено.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Главный нейл-тренд сезона: почему все массово выбирают фисташковое покрытие
Красота и стиль
Главный нейл-тренд сезона: почему все массово выбирают фисташковое покрытие
Добавьте в ящик всего один фрукт: томаты покраснеют быстрее и сохранят насыщенный вкус
Овощи
Добавьте в ящик всего один фрукт: томаты покраснеют быстрее и сохранят насыщенный вкус
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Садоводство, цветоводство
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Популярное
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето

Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.

Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Свои бьют больнее всего: европейские пошлины обрушили экспорт металла из Украины Андрей Николаев Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
В Узбекистане 54 тысячи государственных служащих переходят на систему оплаты по KPI
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Последние материалы
Морской кризис в Черном море: атаки на суда подняли фрахт на 30–50% и изменили логистику
Беспилотники в Оренбуржье помогут бороться с сорняками и контролировать поля
Налоговая готовит автоматические выплаты: объявлен порог для получения крупного возврата
Краснодарский край обновляет теплосети перед началом отопительного сезона
Под напором ВС РФ побежали львовские боевики, обезопасив многострадальное Тёткино
Более 200 людей с инвалидностью нашли работу в Пензенской области
Грязь и пустые кошельки персонала: бывший сотрудник вскрыл изнанку бизнеса известного актёра в Москве
Жители Карелии станут участниками двух федеральных исследований в сентябре и октябре
Суд приостановил работу завода в Озерске за выпуск фальсифицированного масла
В Астраханской области установят десять новых зарядных станций для электрокаров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.