Жителей северо-западных районов Прикамья предупредили об активизации змей

Жителей северо-западных районов Прикамья предупредили об участившихся встречах с змеями. В Косинском муниципальном округе замечают пресмыкающихся не только в лесах и на заболоченных участках, но и возле жилых домов, на дачных участках и берегах водоёмов — в частности, близ села Коса и поселка Кордон.

Фото: flickr.com by Bernard DUPONT from FRANCE, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Змея гадюка

Как сообщили в администрации округа, среди пресмыкающихся встречаются как безвредные ужи, так и ядовитые гадюки. Последние стараются избегать людей, но кусаются при случайном контакте или если их потревожить. Укус опасен для здоровья, а для детей и домашних животных представляет особую угрозу.

Чтобы снизить риск, чиновники рекомендуют соблюдать меры предосторожности. В лесу и высокой траве нужно носить закрытую обувь и плотные брюки — гадюка не прокусает толстую ткань. Перед входом в заросли лучше раздвинуть их палкой: змеи обычно уползают от шума и вибраций. Трогать пресмыкающихся руками нельзя, даже если они кажутся мёртвыми — рефлексы сохраняются некоторое время. Перед установкой палатки или работой на участке территорию следует осмотреть.

Если укус всё же произошел, главное — не паниковать. Укушенной конечности нужно обеспечить неподвижность, пить больше воды и как можно скорее обратиться за медицинской помощью, сообщив врачу о возможном укусе гадюки. Накладывать жгут, делать разрезы, прижигать рану, отсасывать яд ртом и употреблять алкоголь категорически запрещено.