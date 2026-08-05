Зарплаты в строительстве и производстве Челябинской области резко выросли

В Челябинской области дефицит кадров перерос в открытую ценовую войну за персонал. По данным hh.ru на конец июля 2026 года, медианные зарплатные предложения в дефицитных отраслях превышают среднерегиональные показатели на 40-75%. Наиболее острее нехватка рук ощущается в строительстве, производстве и рабочих специальностях — именно здесь бизнес готов платить больше всего.
|Отрасль
|Медианная зарплата в вакансиях, тыс. руб.
|Превышение над средней по региону, %
|Строительство
|123,5
|69-75%
|Производство
|108,6
|49-54%
|Рабочий персонал
|106
|45-50%
|Средняя по региону (I полугодие 2026 г.)
|70,5-73
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Рост ставок — не просто инициатива работодателей, а вынужденная реакция. На отдельные специальности, в частности врачей и дворников, приходится менее двух резюме на вакансию. Компании поднимают зарплаты, чтобы удержать текущих сотрудников и хоть как-то привлечь новых.
"Челябинская область — промышленный донор. Здесь концентрация заводов на душу населения одна из самых высоких в стране. Кадровый голод здесь структурный: уходят молодежь и квалифицированные кадры, а воспроизводство кадровой базы отстает. Рост зарплат на 50-70% выше среднего — это не щедрость бизнеса, а цена задержки решения проблемы воспроизводства кадров. Если предприятия не вложатся в обучение и жилье для специалистов, эта спираль разгонится дальше", — региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.
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