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Зарплаты в строительстве и производстве Челябинской области резко выросли

Россия » Урал » Челябинск

В Челябинской области дефицит кадров перерос в открытую ценовую войну за персонал. По данным hh.ru на конец июля 2026 года, медианные зарплатные предложения в дефицитных отраслях превышают среднерегиональные показатели на 40-75%. Наиболее острее нехватка рук ощущается в строительстве, производстве и рабочих специальностях — именно здесь бизнес готов платить больше всего.

Промышленное оборудование на заводе
Фото: Pravda.Ru by Михаил Иванов is licensed under Все права защищены
Промышленное оборудование на заводе
Отрасль Медианная зарплата в вакансиях, тыс. руб. Превышение над средней по региону, %
Строительство 123,5 69-75%
Производство 108,6 49-54%
Рабочий персонал 106 45-50%
Средняя по региону (I полугодие 2026 г.) 70,5-73 -

Рост ставок — не просто инициатива работодателей, а вынужденная реакция. На отдельные специальности, в частности врачей и дворников, приходится менее двух резюме на вакансию. Компании поднимают зарплаты, чтобы удержать текущих сотрудников и хоть как-то привлечь новых.

"Челябинская область — промышленный донор. Здесь концентрация заводов на душу населения одна из самых высоких в стране. Кадровый голод здесь структурный: уходят молодежь и квалифицированные кадры, а воспроизводство кадровой базы отстает. Рост зарплат на 50-70% выше среднего — это не щедрость бизнеса, а цена задержки решения проблемы воспроизводства кадров. Если предприятия не вложатся в обучение и жилье для специалистов, эта спираль разгонится дальше", — региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

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Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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