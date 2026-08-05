Мордовия вошла в пятерку лидеров по темпам обновления лифтового оборудования

За первые шесть месяцев 2026 года в многоквартирных домах России заменено 5,3 тысячи лифтов. Мордовия вошла в пятерку регионов-лидеров по темпам обновления подъемного оборудования — здесь установлено 199 лифтов.

Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены Охранники проверяют лифт металлоискателем

Первое место по абсолютным показателям занимает Москва — около 2,5 тысяч замененных лифтов. В топ-5 также вошли Мурманская область (318), Ханты-Мансийский автономный округ (199) и Удмуртия (142). Данные приводятся в отчете Министерства строительства и ЖКХ РФ.

"Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе замена лифтов, — один из способов повышения уровня комфорта для жизни граждан. Обновление лифтов в домах — это вклад в безопасность и удобство для жильцов, особенно пожилых и маломобильных людей, семей с колясками", — отметил первый заместитель министра строительства и ЖКХ Александр Ломакин.

Замена изношенного подъемного оборудования финансируется за счет средств фонда капитального ремонта. В регионах-лидерах программа идет в ногу с основными целевыми показателями: к концу года планируется существенно увеличить парк современных лифтов, что напрямую снижает аварийность и повышает доступность жилья для маломобильных групп населения.