Канатная дорога в Нижнем Новгороде свяжет две части города к 2027 году

В Нижнем Новгороде на Заречном бульваре, вблизи будущей станции "Заречная", установлена первая опорная конструкция строящейся канатной дороги через Оку. Монтаж открыл основной этап создания нового вида общественного транспорта, который к 2027 году свяжет заречную и нагорную части города.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Канатная дорога

Опора выполнена в трубчатом типе с учетом интеграции в архитектурный контекст городской застройки. Диаметр конструкции в нижней части составляет 1,8 метра, в верхней — 1 метр, высота — 18 метров. Подъем и установку провели с использованием тяжелой техники. К этому моменту были завершены вынос инженерных коммуникаций, устройство свайных фундаментов (на 90% во всех точках установки опор) и укрупнительная сборка металлических конструкций.

Проект в цифрах

Параметр Значение Всего опор на трассе 15 (из высокопрочной стали) Станции 3 — "Заречная", "Тихая гавань", "Проспект Гагарина" Маршрут Заречный бульвар — парк "Швейцария" Население в зоне доступности (сейчас) ~100 тыс. человек Планируемый ввод жилья к 2033 г. более 700 тыс. кв. м Запуск канатной дороги 2027 год

На вершинах опор закрепят роликовые балансиры для несуще-тягового каната с кабинами. Трасса пройдет от Заречного бульвара до парка "Швейцария" и станет первым в регионе опытом внедрения канатного транспорта в городскую сеть.

Что проект меняет для города

Строительство линии внеуличного транспорта рассчитано не только на текущие пассажиропотоки. По словам заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Морозова, в непосредственной близости от будущей линии уже проживает около 100 тысяч человек. К 2033 году по обеим сторонам Оки в зоне пешеходной доступности от станций планируется ввод более 700 тысяч квадратных метров жилья. Канатная дорога должна обеспечить транспортное обслуживание новых микрорайонов, где проездной транспорт будет ограничен или неэффективен.

"Канатная дорога через Оку — это не просто новый маршрут, а инструмент территориальной разработки. В условиях сложного рельефа Нижнего Новгорода, где река и крутые склоны исторически разделяют город, такой транспорт снимает барьер для расселения. Обеспечение доступности новых жилых массивов общественным транспортом с первого дня заселения — правильная инвестиционная логика: она поднимает ликвидность территорий и снижает нагрузку на дорожную сеть, которая и так работает на пределе", — отметил Валерий Козлов, региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий.

Запуск канатной дороги запланирован на 2027 год. Строительство ведет АО "Урбантех Канатные дороги".

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региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов