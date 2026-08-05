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В Брянске начали сносить аварийный дом после трехлетних судов с жильцами

Россия » Центр » Брянск

В Брянске начали сносить двухэтажный жилой дом № 46 по улице Коммунистической в Бежицком районе. Здание построили в 1951 году, а статус аварийного оно получило десять лет назад.

Разрушенная комната
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Разрушенная комната

Дом состоит из 26 квартир. Жильцов переселили в новое жилье в 2023 году, но снести строение сразу не смогли. Проблема возникла с регистрацией: часть бывших собственников отказалась добровольно сниматься с учета в установленный трехмесячный срок.

Городской администрации пришлось решать вопрос через суд. Юридические споры затянулись почти на три года, и только теперь подрядчик смог выйти на объект для демонтажа, сообщает пресс-служба мэрии.

Аналогичная ситуация сложилась в Советском районе города с домом № 91а по улице Калинина. Там снос также откладывали из-за судов с жильцами, которые не соглашались на переезд, хотя здание признали непригодным еще в 2006 году.

Планы по расчистке территорий

Городские власти планируют полностью ликвидировать 16 расселенных аварийных домов до конца 2026 года. После демонтажа стен и расчистки завалов пустующие участки передадут под строительство новых объектов или создадут общественные пространства для горожан.

Объект Срок признания аварийным Причина задержки сноса
ул. Коммунистическая, 46 ~2014 год Отказ жильцов сняться с учета
ул. Калинина, 91а 2006 год Судебные споры по переселению

Для жителей близлежащих домов снос таких строений означает избавление от визуального мусора и рисков обрушения старых конструкций, а в перспективе — появление новых скверов или социальных объектов.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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