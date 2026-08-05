Зарплаты в Курской области достигли 80 тысяч рублей на фоне кадрового голода

По данным Курскстата, средняя номинальная заработная плата в Курской области за январь–май 2026 года составила 80 477 рублей 90 копеек. По сравнению с тем же периодом 2025 года рост достиг 14,3%.
За год средняя зарплата в регионе увеличилась примерно на 10 тысяч рублей. В абсолютных цифрах прирост выглядит существенным, однако для понимания реальной картины важно различать номинальный и реальный доходы. Номинальная зарплата растет за счет индексации бюджетников, дефицита кадров на промышленных предприятиях и роста выплат в оборонном секторе. Реальная же покупательная способность зависит от темпа инфляции.
Курская область традиционно опирается на промышленность — Михеевский ГОК, АЭС, машиностроение, пищевую промышленность. Именно на крупных предприятиях реальных секторов экономики зафиксированы наибольшие приросты выплат. В бюджетной сфере — медицина, образование, культура — рост обеспечен федеральными и региональными программами повышения окладов. В малых городах типа Лгова, Щигры, Рыльска или Железногорска зарплата на большом заводе или в районной больнице часто является основным ориентиром для всего местного рынка труда.
Однако средняя температура по больнице не отменяет разброса. В сельских районах — Глушковском, Кореневском, Сужанском — медианные доходы ниже областского среднего. Здесь актуальны вопросы сезонной занятости, работы в СХПК и малочисленных крестьянских фермерских хозяйствах, где зарплата привязана к урожайу и конъюнктуре рынка зерна.
Для конкретных людей — токача на КАЭС, учителя в районном центре, фельдшера в ФАП, комбайнеров в Степновском районе — эта статистика означает, что зарплатный проект на карте стал толще. Но планирование семейного бюджета всё равно требует учёта цен на строение, еду и воспитание детей. Рост зарплат фиксируется, а значит, у муниципалитетов и работодателей появляется ресурс для индексации и премирования. Главное — чтобы этот ресурс доходил до конкретных рабочих мест, а не оставался в отчётности.
Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.