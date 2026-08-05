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Зарплаты в Курской области достигли 80 тысяч рублей на фоне кадрового голода

Россия » Центр » Курск

По данным Курскстата, средняя номинальная заработная плата в Курской области за январь–май 2026 года составила 80 477 рублей 90 копеек. По сравнению с тем же периодом 2025 года рост достиг 14,3%.

Деньги
Фото: pixabay.com by Daria-Yakovleva is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

За год средняя зарплата в регионе увеличилась примерно на 10 тысяч рублей. В абсолютных цифрах прирост выглядит существенным, однако для понимания реальной картины важно различать номинальный и реальный доходы. Номинальная зарплата растет за счет индексации бюджетников, дефицита кадров на промышленных предприятиях и роста выплат в оборонном секторе. Реальная же покупательная способность зависит от темпа инфляции.

Курская область традиционно опирается на промышленность — Михеевский ГОК, АЭС, машиностроение, пищевую промышленность. Именно на крупных предприятиях реальных секторов экономики зафиксированы наибольшие приросты выплат. В бюджетной сфере — медицина, образование, культура — рост обеспечен федеральными и региональными программами повышения окладов. В малых городах типа Лгова, Щигры, Рыльска или Железногорска зарплата на большом заводе или в районной больнице часто является основным ориентиром для всего местного рынка труда.

Однако средняя температура по больнице не отменяет разброса. В сельских районах — Глушковском, Кореневском, Сужанском — медианные доходы ниже областского среднего. Здесь актуальны вопросы сезонной занятости, работы в СХПК и малочисленных крестьянских фермерских хозяйствах, где зарплата привязана к урожайу и конъюнктуре рынка зерна.

"Рост номинальной зарплаты на 14,3% в год — это заметный показатель, который опережает официальную инфляцию. Главные драйверы здесь — промышленное производство, связанное с гозаказом, и жесткая кадровая голодовка. Работодатели вынуждены поднимать оклады и выплачивать prémии, чтобы удержить сварщиков, операторов станков с ЧПУ, водителей, врачей. Но для жителей региона важнее не номинал, а то, как эти деньги покрывают расходы на продукты, топливо, лекарства и оплату ЖКХ. В приграничных районах Курской области к этим расходам добавляются специфические риски и логистические издержки, которые статистика в среднем по области сглаживает", — пояснил региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Для конкретных людей — токача на КАЭС, учителя в районном центре, фельдшера в ФАП, комбайнеров в Степновском районе — эта статистика означает, что зарплатный проект на карте стал толще. Но планирование семейного бюджета всё равно требует учёта цен на строение, еду и воспитание детей. Рост зарплат фиксируется, а значит, у муниципалитетов и работодателей появляется ресурс для индексации и премирования. Главное — чтобы этот ресурс доходил до конкретных рабочих мест, а не оставался в отчётности.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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