В Тюмени задействовали более 230 точек раздачи питьевой воды для горожан

Жители Тюмени могут найти адреса и графики работы пунктов набора питьевой воды через чат-бот "Росводоканал Тюмень" в мессенджере МАКС. Сервис работает в рамках проекта "Чистая вода", сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ городской администрации.
На текущий момент в городе задействовано более 230 точек раздачи воды. Инфраструктура разделена на несколько типов: мобильные бригады, стационарные пункты при школах и больницах, а также временные водоразборные устройства.
К инициативе подключился частный бизнес. В более чем 100 городских водоматах стоимость литра воды снизили до одного рубля.
|Способ получения информации
|Инструмент
|Чат-бот "Росводоканал Тюмень"
|Мессенджер МАКС
|Геопортал "Точки набора воды"
|Интерактивная карта
|Чат-бот "Информирование 72"
|Мессенджер МАКС
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