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В Тюмени задействовали более 230 точек раздачи питьевой воды для горожан

Россия » Урал » Тюмень

Жители Тюмени могут найти адреса и графики работы пунктов набора питьевой воды через чат-бот "Росводоканал Тюмень" в мессенджере МАКС. Сервис работает в рамках проекта "Чистая вода", сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ городской администрации.

Крупный план: вода в бутылке для питья
Фото: https://pixabay.com by Hans is licensed under Free
Крупный план: вода в бутылке для питья

На текущий момент в городе задействовано более 230 точек раздачи воды. Инфраструктура разделена на несколько типов: мобильные бригады, стационарные пункты при школах и больницах, а также временные водоразборные устройства.

К инициативе подключился частный бизнес. В более чем 100 городских водоматах стоимость литра воды снизили до одного рубля.

Способ получения информации Инструмент
Чат-бот "Росводоканал Тюмень" Мессенджер МАКС
Геопортал "Точки набора воды" Интерактивная карта
Чат-бот "Информирование 72" Мессенджер МАКС
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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