В Якутии обучили 15 врачей консультированию по грудному вскармливанию

В Якутии подготовили 15 медицинских специалистов по консультированию при грудном вскармливании. Обучение завершилось 5 августа, к этому моменту врачи и медсестры прошли 36-часовой курс на базе перинатального центра.
Курс приурочили ко Всемирной неделе грудного вскармливания и здорового питания детей и матерей. В обучении приняли участие сотрудники Перинатального центра и Горной центральной районной больницы. Цель программы — снизить младенческую смертность за счет повышения квалификации персонала.
Знания передавали российские и зарубежные специалисты. Среди них — главный внештатный диетолог Минздрава Якутии Ульяна Лебедева, доцент Башкирского государственного медицинского университета Лилиана Даутова и акушер-гинеколог из Казахстана Салтанат Сулейменова.
"Важно, чтобы акушеры-гинекологи в течение беременности рассказывали о пользе грудного вскармливания. Если медицинские специалисты объединятся, мы добьемся главной цели — 100% грудного вскармливания", — отметила Салтанат Сулейменова.
Регион демонстрирует резкий рост показателей за последние 12 лет. По данным федеральной отчетности, республика занимает одну из первых позиций среди всех субъектов РФ.
|Период / Показатель
|Уровень распространенности вскармливания
|2012 год
|26%
|Текущий показатель
|76,7%
"Работа по популяризации грудного вскармливания ведется ежедневно в течение года. По данным отчетности, Якутия занимает лидирующие позиции среди всех 89 регионов России", — рассказала Ульяна Лебедева.
Для закрепления результата Минздрав Якутии подписал соглашение о сотрудничестве с Якутским научным центром СО РАН и Северо-Восточным федеральным университетом. Организации обеспечат научно-методическую базу для обучения врачей, а также займутся информационной кампанией среди молодых родителей.
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