В Якутии обучили 15 врачей консультированию по грудному вскармливанию

В Якутии подготовили 15 медицинских специалистов по консультированию при грудном вскармливании. Обучение завершилось 5 августа, к этому моменту врачи и медсестры прошли 36-часовой курс на базе перинатального центра.

Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены Осмотр новорожденного врачом

Курс приурочили ко Всемирной неделе грудного вскармливания и здорового питания детей и матерей. В обучении приняли участие сотрудники Перинатального центра и Горной центральной районной больницы. Цель программы — снизить младенческую смертность за счет повышения квалификации персонала.

Знания передавали российские и зарубежные специалисты. Среди них — главный внештатный диетолог Минздрава Якутии Ульяна Лебедева, доцент Башкирского государственного медицинского университета Лилиана Даутова и акушер-гинеколог из Казахстана Салтанат Сулейменова.

"Важно, чтобы акушеры-гинекологи в течение беременности рассказывали о пользе грудного вскармливания. Если медицинские специалисты объединятся, мы добьемся главной цели — 100% грудного вскармливания", — отметила Салтанат Сулейменова.

Якутия в лидерах по кормлению грудью

Регион демонстрирует резкий рост показателей за последние 12 лет. По данным федеральной отчетности, республика занимает одну из первых позиций среди всех субъектов РФ.

Период / Показатель Уровень распространенности вскармливания 2012 год 26% Текущий показатель 76,7%

"Работа по популяризации грудного вскармливания ведется ежедневно в течение года. По данным отчетности, Якутия занимает лидирующие позиции среди всех 89 регионов России", — рассказала Ульяна Лебедева.

Научная поддержка

Для закрепления результата Минздрав Якутии подписал соглашение о сотрудничестве с Якутским научным центром СО РАН и Северо-Восточным федеральным университетом. Организации обеспечат научно-методическую базу для обучения врачей, а также займутся информационной кампанией среди молодых родителей.

Экспертная проверка: эксперт по социальной политике и демографии эксперт по социальной политике и демографии Елена Романова