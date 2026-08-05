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В Бурятии зафиксировано увеличение спроса на бытовые услуги и автосервисы

Россия » Сибирь » Улан-Удэ

За первые шесть месяцев 2026 года объем платных услуг в Бурятии достиг 45,1 миллиарда рублей. Это на 3% больше показателей за аналогичный период прошлого года, сообщает Бурятстат.

Парикмахерская
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Парикмахерская

В июне этот показатель составил 7,7 миллиарда рублей, показав небольшой рост — на 0,2%.

Основной спрос сосредоточился в сфере бытовых услуг. Жители республики чаще посещают парикмахерские и салоны красоты. Также выросло число обращений в автосервисы: увеличилось количество машин, которые проходят техническое обслуживание.

Показатель Значение / Динамика
Объем услуг за I полугодие 2026 года 45,1 млрд рублей (+3%)
Объем услуг за июнь 2026 года 7,7 млрд рублей (+0,2%)

Рост оборота объясняют двумя факторами. С одной стороны, выросли доходы жителей и стабилизировалась экономика региона. С другой — общая сумма трат увеличилась из-за роста цен на сами услуги.

"Подобная динамика часто отражает не столько реальный рост потребления, сколько инфляционные процессы. Когда цены на услуги растут быстрее доходов, номинальный объем рынка увеличивается, даже если количество посещений сервисов остается прежним", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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