Паводки в северных районах Якутии вынудили эвакуировать 61 ребенка

В детский оздоровительный лагерь "Энергетик" 5 августа приедет еще 21 ребенок из Верхоянского района. Дети эвакуированы из зон, которые пострадали от дождевого паводка. Об этом сообщили в министерстве образования и науки Якутии.
Новая группа пройдет медицинский осмотр и включится в общую программу лагеря. Всего здесь окажется 61 ребенок. Сейчас в "Энергетике" находятся 40 детей: им обеспечили пятиразовое питание, медицинское сопровождение и досуг.
|Группа детей
|Количество / Способ прибытия
|Первая волна (30 июля)
|18 человек — вертолетом МЧС России
|Оставшиеся в Якутске
|7 человек — не могли вернуться в район из-за разрыва логистики
|Вторая группа (4 августа)
|15 человек
|Третья группа (5 августа)
|21 человек
Для ребят организовали занятия в IT-кружках, уроки хореографии и мыловарения. Дети посещают бассейн и занимаются спортом. Накануне ситуацию с размещением детей проверила депутат Госдумы Галина Данчикова.
Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.