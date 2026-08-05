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Паводки в северных районах Якутии вынудили эвакуировать 61 ребенка

Россия » Дальний Восток » Якутск

В детский оздоровительный лагерь "Энергетик" 5 августа приедет еще 21 ребенок из Верхоянского района. Дети эвакуированы из зон, которые пострадали от дождевого паводка. Об этом сообщили в министерстве образования и науки Якутии.

Вожатый с группой детей на территории детского лагеря
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Вожатый с группой детей на территории детского лагеря

Новая группа пройдет медицинский осмотр и включится в общую программу лагеря. Всего здесь окажется 61 ребенок. Сейчас в "Энергетике" находятся 40 детей: им обеспечили пятиразовое питание, медицинское сопровождение и досуг.

Группа детей Количество / Способ прибытия
Первая волна (30 июля) 18 человек — вертолетом МЧС России
Оставшиеся в Якутске 7 человек — не могли вернуться в район из-за разрыва логистики
Вторая группа (4 августа) 15 человек
Третья группа (5 августа) 21 человек

Для ребят организовали занятия в IT-кружках, уроки хореографии и мыловарения. Дети посещают бассейн и занимаются спортом. Накануне ситуацию с размещением детей проверила депутат Госдумы Галина Данчикова.

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Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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