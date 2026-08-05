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Арендатор лесного участка в Кировской области выплатит 1,3 миллиона за незаконную рубку

Россия » Поволжье » Киров

Прокуратура Опаринского района Кировской области через суд взыскала с арендатора лесного участка 1,3 миллиона рублей за незаконную вырубку. Лес находился в государственной собственности, специальное разрешение на заготовку не было получено, а вырубка проведена на территории, где это категорически запрещено.

Дерево
Фото: unsplash.com by Annie Spratt is licensed under Free to use under the Unsplash License
Дерево

Вина арендатора подтверждена полным объёмом доказательств, включая заключения судебных экспертов. Незаконные действия нанесли значительный ущерб лесной экосистеме, сумма компенсации рассчитана с учётом этих потерь.

Помимо возмещения ущерба лесному фонду, суд наложил на нарушителя административный штраф в размере 100 тысяч рублей. В судебном решении подчёркивается: незнание требований закона о необходимости разрешения не освобождает от ответственности. При повторных нарушениях возможно привлечение к уголовной ответственности.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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