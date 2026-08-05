Арендатор лесного участка в Кировской области выплатит 1,3 миллиона за незаконную рубку

Прокуратура Опаринского района Кировской области через суд взыскала с арендатора лесного участка 1,3 миллиона рублей за незаконную вырубку. Лес находился в государственной собственности, специальное разрешение на заготовку не было получено, а вырубка проведена на территории, где это категорически запрещено.

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Вина арендатора подтверждена полным объёмом доказательств, включая заключения судебных экспертов. Незаконные действия нанесли значительный ущерб лесной экосистеме, сумма компенсации рассчитана с учётом этих потерь.

Помимо возмещения ущерба лесному фонду, суд наложил на нарушителя административный штраф в размере 100 тысяч рублей. В судебном решении подчёркивается: незнание требований закона о необходимости разрешения не освобождает от ответственности. При повторных нарушениях возможно привлечение к уголовной ответственности.