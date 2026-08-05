В Астраханской области ищут перевозчиков для речных маршрутов в Яманцуг и Пионерлагеря

В Астраханской области ищут перевозчиков для двух пригородных речных маршрутов. Власти региона объявили тендеры на обслуживание рейсов в Яманцуг и к Пионерлагерям. Общая стоимость контрактов превышает 5,6 миллиона рублей.

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Закупки организовал Регионльный центр организации закупок по поручению областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры. Перевозчики могут подать заявки до 12 августа.

Маршрут Начальная цена (руб.) Количество рейсов Астрахань — Яманцуг — Астрахань ~ 2,9 млн 108 Астрахань — Пионерлагеря — Астрахань 2,7 млн 104

Рейсы в Яманцуг (расстояние 47 км) планируют запускать по вторникам, четвергам и субботам. Срок действия обоих контрактов рассчитан до конца октября 2026 года.

Требования к флоту

К техническому состоянию судов предъявляют жесткие требования. Корабли должны иметь класс Р или О, вмещать от 50 пассажиров, обладать длиной более 20 метров и шириной свыше 5 метров. Осадка при полной загрузке не должна превышать 1,7 метра.

Особый акцент сделан на безопасности и доступности: суда обязаны иметь систему ГЛОНАСС, действующие свидетельства Российского Речного Регистра и техническую возможность высаживать людей на необорудованный берег.

"Запуск пригородных речных маршрутов напрямую влияет на транспортную доступность отдаленных поселков и развитие внутреннего туризма. Для жителей таких направлений, как Яманцуг, водный транспорт часто остается единственным быстрым способом добраться до города, особенно в период паводков или при плохом состоянии дорог", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов