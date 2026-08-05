Автобус № 247 может продлить свой маршрут до метро Варя в Нижнем Новгороде

Автобус № 247, который сейчас курсирует от автостанции Балахны до улицы Дубравной, может доехать до улицы Коммунальной в Нижнем Новгороде. Остановка планируется рядом со станцией метро "Варя".

Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены Автобусная остановка в осеннем парке

В Центре развития транспортных систем (ЦРТС) Нижегородской области пояснили, что такое изменение поможет жителям микрорайона Правдинск. Продленный маршрут заменит собой рейсы № 308, которые ранее обеспечивали связь района с городом.

"Этот вариант заменит маршрут № 308, чтобы жители микрорайона Правдинск могли пользоваться транспортом", — сообщили в ЦРТС.

Для пассажиров из Балахны и пригородных поселков такая корректировка означает более удобный доступ к транспортному узлу "Варя", что упростит пересадку на другие виды городского транспорта.