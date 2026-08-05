Средняя зарплата в Ростовской области достигла 75,1 тысячи рублей

Средняя зарплата в Ростовской области за пять месяцев 2026 года достигла 75,1 тысячи рублей. По сведениям регионального отделения Росстата, этот показатель вырос на 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
С учетом инфляции реальный рост доходов жителей региона составил около 8% к уровню 2025 года.
|Регион / Показатель
|Средняя зарплата (руб.)
|Ростовская область
|75 100
|Россия (средний уровень)
|110 200
|Чукотский АО
|260 700
|Магаданская область
|214 400
|Ямало-Ненецкий АО
|205 300
Несмотря на положительную динамику, доходы дончан остаются ниже среднероссийских значений. В мае 2026 года по стране средний показатель составил 110,2 тысячи рублей. Также по уровню оплаты труда Ростовскую область опережает соседний Краснодарский край.
Максимальные выплаты фиксируют в северных субъектах РФ. Лидирует Чукотка, за ней следуют Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.
Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.