Средняя зарплата в Ростовской области достигла 75,1 тысячи рублей

Средняя зарплата в Ростовской области за пять месяцев 2026 года достигла 75,1 тысячи рублей. По сведениям регионального отделения Росстата, этот показатель вырос на 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

С учетом инфляции реальный рост доходов жителей региона составил около 8% к уровню 2025 года.

Регион / Показатель Средняя зарплата (руб.) Ростовская область 75 100 Россия (средний уровень) 110 200 Чукотский АО 260 700 Магаданская область 214 400 Ямало-Ненецкий АО 205 300

Несмотря на положительную динамику, доходы дончан остаются ниже среднероссийских значений. В мае 2026 года по стране средний показатель составил 110,2 тысячи рублей. Также по уровню оплаты труда Ростовскую область опережает соседний Краснодарский край.

Максимальные выплаты фиксируют в северных субъектах РФ. Лидирует Чукотка, за ней следуют Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов