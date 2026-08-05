В Крыму на заправках снизили цену на бензин АИ-92 до 100 рублей

В Крыму на некоторых заправках снизили цену на бензин АИ-92 до 100 рублей за литр. О мере сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.
Сейчас такая стоимость действует на 44 станциях сети "Атан". Чтобы избежать дефицита, ввели ограничение: один покупатель может заправить не более 20 литров. По аналогичному принципу будут работать и АЗС сети "ТЭС", как только туда привезут новую партию топлива.
"Меры обусловлены сложной ситуацией на топливном рынке, необходимостью обеспечения безопасности логистики и первоочередной заправкой горючим социально значимых объектов, коммунальных служб и экстренных оперативных подразделений региона", — пояснил Юрий Гоцанюк.
Власти региона работают с федеральными структурами, чтобы восстановить привычный ритм поставок топлива на полуостров. Для жителей это означает временные сложности при заправке больших объемов горючего, но гарантирует работу скорых, пожарных и коммунальных служб в условиях логистических сбоев.
|Параметр
|Условие
|Цена АИ-92
|100 руб./литр
|Лимит заправки
|до 20 литров на человека
|Охваченные сети АЗС
|"Атан" (44 станции), далее — "ТЭС"
Ограничение нужно, чтобы бензин не закончился слишком быстро и его хватило всем водителям, а также экстренным службам региона.
На данный момент цена действует в сети "Атан", позже она появится на станциях "ТЭС" после прихода новых машин с горючим.
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