Пожароопасный сезон в Сибири может увеличиться до 130 дней к середине XXI века

К середине XXI века пожароопасный сезон в Сибири станет длиннее на 20-35 % по сравнению с концом XX века и составит 115-130 дней. Огни станут более интенсивными, а лиственничные леса — в том числе в зоне вечной мерзлоты — рискуют погибнуть в большем количестве. К таким выводам пришли ученые Красноярского научного центра СО РАН, проанализировавшие спутниковые данные за последние десятилетия.

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Исследователи сопоставили сведения о пожарах, погодных условиях и гибели древостоев в 11 районах Сибири. Прямая связь подтвердилась: чем выше интенсивность огня, тем больше лес теряет покров. Повышение температуры провоцирует больше гроз — главный природный источник возгораний в регионе.

Где риск выше всего

Наиболее уязвимы центральные и северо-восточные районы, притундровые леса и тайга на вечной мерзлоте. Там снижается влажность почвы, растут сухие периоды, и лиственница — основная порода сибирской тайги — теряет устойчивость.

"Мы прогнозируем увеличение интенсивности пожаров и доли возгораний, уничтожающих древостои. Особенно значительными изменения могут стать для лиственничных лесов", — рассказал старший научный сотрудник Института леса имени В. Н. Сукачева СО РАН Евгений Пономарев.

Результаты работы опубликованы в журнале Fire.

Показатель Прогноз к середине XXI века Продолжительность пожароопасного сезона 115-130 дней Рост по сравнению с концом XX века 20-35 % Число изученных районов 11 Основной естественный источник возгораний Грозы

"Удлинение пожароопасного сезона — прямое следствие сдвига температурного режима. В Сибири весна начинается раньше, осень задерживается, а летние месяцы становятся жарче и суше. Это создаёт фоновые условия, при которых любая искра — от молнии до неосторожного обращения с огнём — разрастается в крупный пожар быстрее, чем это было 30 лет назад. Молниевая активность действительно растёт: более тёплое и влажное воздухообмен в нижних слоях атмосферы способствует развитию конвекции. Но главное — это сухость топливной подстилки к моменту грозового фронта. Раньше почва успевала намочиться, теперь часто не успевает. Для лиственницы, чьи корни лежат в верхнем горизонте, это критично: она не имеет запаса влаги в глубине, как сосна или кедр", — климатолог / синоптик Павел Лебедев.