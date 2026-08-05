В Южно-Сахалинске 6 августа отключат холодную воду в ряде жилых домов

В четверг, 6 августа, жители Южно-Сахалинска по нескольким адресам останутся без холодной воды. Подачу отключат на время ремонта сетей, который проведут сотрудники "РВК-Сахалин".

Фото: flickr. com by Dean Hochman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Раковина

Воду перекроют в 14:00. Планируют восстановить подачу к 19:00. Ограничения затронут более двадцати жилых домов.

Улица Номера домов Комсомольская 310, 314 пр. Мира 365-377, 365А-375А, 367В, 371Б, 375Б Есенина 11-15, 5А-9А, 15Б Больничная 36А-40А, 36Б, 38, 40