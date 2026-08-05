В Южно-Сахалинске 6 августа отключат холодную воду в ряде жилых домов

В четверг, 6 августа, жители Южно-Сахалинска по нескольким адресам останутся без холодной воды. Подачу отключат на время ремонта сетей, который проведут сотрудники "РВК-Сахалин".
Воду перекроют в 14:00. Планируют восстановить подачу к 19:00. Ограничения затронут более двадцати жилых домов.
|Улица
|Номера домов
|Комсомольская
|310, 314
|пр. Мира
|365-377, 365А-375А, 367В, 371Б, 375Б
|Есенина
|11-15, 5А-9А, 15Б
|Больничная
|36А-40А, 36Б, 38, 40
Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.