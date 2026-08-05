Производство асфальта в Республике Алтай выросло почти на 40 процентов

В Республике Алтай за первое полугодие произвели 19 тысяч тонн асфальтобетонных смесей. Это на 39,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее — с июня 2025 по июнь 2026 года. Данные приводит Алтайкрайстат. Смеси идут на дороги и аэродромы. В горах это не просто покрытие, а условие проезжаемости и безопасности полётов. Асфальт вывозить из Бийска или Новосибирска — долго и дорого: фуры теряют время на серпантинах, а тарифы на перевозку едят бюджет участка.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Асфальтоукладчик на дороге

Своё производство снимает эту зависимость. Рост почти на 40% говорит о том, что объём дорожных работ расширяется. Новые участки, заплатки на старых трассах, содержание взлётных полос в Кеmerkе и Горно-Алтайске — всё это требует материала на месте. Заводы работают с нагрузкой, значит, заказчики есть и деньги платят без долгов. Для удалённых улусов и аэровозов это прагматичный шаг к самостоятельности.

Меньше ожидания навигации, быстрее реакция на выбоины после зимы, надёжнее поставки в труднодоступные пункты. Статистика фиксирует тонны, а на земле это означает проезжие дороги и принимающие самолёты полосы в любой сезон.