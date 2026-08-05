Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Яшмовые скалы и киты прямо перед сапбордом: дикий архипелаг РФ, после которого не нужен юг
Главная ошибка огородника: какие 3 культуры категорически нельзя сажать после чеснока
Новая конструкция рельсов от ЕВРАЗа обеспечит пропуск тяжеловесных поездов в Сибири
Россиян ждет новый контроль на дорогах: необычные камеры фиксируют нарушения даже в темноте
Узбекистан стал одним из крупнейших покупателей золота в мире
Модернизация 45% республиканских трасс повлияла на безопасность движения в Казахстане
В Киргизии возбудили дела из-за ущерба при строительстве дорог к Жыргалану
Кызылская ТЭЦ завершила плановый ремонт сетей и запускает подачу горячей воды
Медведь вышел к жилым постройкам в селе Боград Республики Хакасия

Нефтепродукты из ливневой канализации загрязнили Онежское озеро

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

Росприроднадзор требует от петрозаводской "Службы заказчика" возместить ущерб Онежскому озеру. Ведомство обнаружило в акватории и на берегу нефтепродукты, которые попали в воду через систему ливневой канализации города.

Lake Onega P7110233 2600
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lake Onega P7110233 2600

Причиной загрязнения стал сброс неочищенных стоков из выпуска № 5, расположенного в районе Московской улицы. По данным надзорного органа, именно здесь вода с вредными веществами попала в озеро, образовав характерную маслянистую пленку на поверхности и прибрежной полосе.

Спор возник из-за того, что городская ливневка и ее выпуски находились во временном пользовании "Службы заказчика". Теперь предприятию придется ответить за состояние сетей и последствия сбросов в суде.

Дело рассматривает Арбитражный суд Республики Карелия. Следующее заседание назначено на конец августа.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
Садоводство, цветоводство
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
Молот вышел из глубины спустя два десятилетия: редкая акула появилась у Галапагосов
Домашние животные
Молот вышел из глубины спустя два десятилетия: редкая акула появилась у Галапагосов
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Садоводство, цветоводство
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Популярное
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето

Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.

Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Свои бьют больнее всего: европейские пошлины обрушили экспорт металла из Украины Андрей Николаев Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
В Узбекистане 54 тысячи государственных служащих переходят на систему оплаты по KPI
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Последние материалы
Модернизация 45% республиканских трасс повлияла на безопасность движения в Казахстане
В Киргизии возбудили дела из-за ущерба при строительстве дорог к Жыргалану
Кызылская ТЭЦ завершила плановый ремонт сетей и запускает подачу горячей воды
Медведь вышел к жилым постройкам в селе Боград Республики Хакасия
Как выбор одной модели автомобиля определил развитие советского автопрома
Цены на новостройки во Владивостоке выросли после периода затишья
Суд обязал птицефабрику на Сахалине выплатить миллионы за видеонаблюдение и автоматизацию
Закупка продуктов впрок до конца августа поможет пенсионерам защитить бюджет
Хабаровская больница имени Владимирцева внедрила ботулинотерапию под контролем УЗИ
Владельцев змей в Алабаме обяжут использовать поводки при перемещении
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.