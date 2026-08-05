Нефтепродукты из ливневой канализации загрязнили Онежское озеро

Росприроднадзор требует от петрозаводской "Службы заказчика" возместить ущерб Онежскому озеру. Ведомство обнаружило в акватории и на берегу нефтепродукты, которые попали в воду через систему ливневой канализации города.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lake Onega P7110233 2600

Причиной загрязнения стал сброс неочищенных стоков из выпуска № 5, расположенного в районе Московской улицы. По данным надзорного органа, именно здесь вода с вредными веществами попала в озеро, образовав характерную маслянистую пленку на поверхности и прибрежной полосе.

Спор возник из-за того, что городская ливневка и ее выпуски находились во временном пользовании "Службы заказчика". Теперь предприятию придется ответить за состояние сетей и последствия сбросов в суде.

Дело рассматривает Арбитражный суд Республики Карелия. Следующее заседание назначено на конец августа.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов