Нефтепродукты из ливневой канализации загрязнили Онежское озеро

Росприроднадзор требует от петрозаводской "Службы заказчика" возместить ущерб Онежскому озеру. Ведомство обнаружило в акватории и на берегу нефтепродукты, которые попали в воду через систему ливневой канализации города.
Причиной загрязнения стал сброс неочищенных стоков из выпуска № 5, расположенного в районе Московской улицы. По данным надзорного органа, именно здесь вода с вредными веществами попала в озеро, образовав характерную маслянистую пленку на поверхности и прибрежной полосе.
Спор возник из-за того, что городская ливневка и ее выпуски находились во временном пользовании "Службы заказчика". Теперь предприятию придется ответить за состояние сетей и последствия сбросов в суде.
Дело рассматривает Арбитражный суд Республики Карелия. Следующее заседание назначено на конец августа.
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