Новая конструкция рельсов от ЕВРАЗа обеспечит пропуск тяжеловесных поездов в Сибири

Специалисты ЕВРАЗа совместно с Приволжским государственным транспортным университетом и Новосибирским стрелочным заводом разработали переходные рельсы для участков с тяжеловесным движением. Конструкция позволяет соединять пути разных типов, обеспечивая пропуск поездов массой до 12 тысяч тонн.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Железнодорожные вагоны с углем

Проблема сварных стыков

При модернизации железных дорог под тяжелые составы часто приходится соединять рельсы разных профилей. Раньше для этого использовали сварку в специальный переходной элемент. Однако такие участки становились "слабым местом" всей линии: динамические нагрузки концентрировались на сварном стыке, а не распределялись по длине конструкции.

Это приводило к быстрому износу, накоплению деформаций и необходимости постоянного ремонта путей. Для железных дорог Сибири и Дальнего Востока, где доля тяжеловесного движения особенно высока, надежность таких соединений напрямую влияет на пропускную способность магистралей.

Технические особенности решения

Новый переходной рельс длиной 12,5 метров решает проблему за счет плавного изменения геометрии. В качестве основы использовали усиленный профиль производства ЕВРАЗ ЗСМК. С одной стороны изделия профиль остается исходным, а затем через специально рассчитанный уклон головки переходит в другой тип.

Такая конструкция равномерно распределяет нагрузку от колес по всей длине рельса и снижает ударное воздействие на путь. Это увеличивает межремонтный интервал и общую износостойкость полотна.

Параметр Показатель Длина изделия 12,5 метров Грузоподъемность пути до 12 тыс. тонн База профиля Усиленный рельс ЕВРАЗ ЗСМК

Испытания и внедрение

Продукт уже прошел полигонные тесты на кольце ВНИИЖТ. Результаты подтвердили безопасность и устойчивость конструкции при нагрузках от 6 до 12 тысяч тонн. Следующий этап — эксплуатационные испытания на Забайкальской железной дороге. Там переходные рельсы уложат в составе опытного участка пути.

В проверке задействуют специалистов ЦДИ ОАО "РЖД", ВНИИЖТ и сервисные службы производителя.

"Создание переходного рельса — это результат тесного сотрудничества наших инженеров-металлургов, ученых и железнодорожников. Мы предлагаем рынку решения, которые повышают надежность и безопасность движения", — подчеркнул вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона "Сибирь" Павел Синяев.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов