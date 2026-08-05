Кызылская ТЭЦ завершила плановый ремонт сетей и запускает подачу горячей воды

На Кызылской ТЭЦ завершены все плановые ремонтные работы на магистральных тепловых сетях и паропроводах. 4 августа теплоэнергетики запустили в работу котлоагрегат №11 и приступили к прогреву тепловых сетей.

Фото: mosenergo.ru by ПАО «Мосэнерго»/Анна Самарина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Промышленность

Подключение многоквартирных домов к горячему водоснабжению будет проходить поэтапно. График зависит от действий управляющих компаний: для подачи воды им необходимо открыть задвижки на вводе в здание и закрыть дренажи в подвальных помещениях. Уведомления о завершении работ ТЭЦ направлены во все обслуживающие организации города.

По прогнозу энергетиков, к концу 5 августа горячая вода должна появиться у всех потребителей Кызыла.

В пресс-службе ТЭЦ просят жителей соблюдать меры предосторожности: убедиться, что краны в квартирах плотно закрыты, и отключить электробойлеры, если они установлены. При отсутствии горячего водоснабжения после указанного срока следует обращаться в управляющую компанию или в Единую диспетчерскую службу мэрии Кызыла по телефону: 2-31-42.