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Медведь вышел к жилым постройкам в селе Боград Республики Хакасия

Россия » Сибирь » Абакан

В селе Боград Республики Хакасия к жилым постройкам вышел медведь. Чтобы исключить нападение зверя на людей, в поселке дежурит спецгруппа.

Глаз медведя
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Глаз медведя

По данным местных властей, животное пока не проявляет агрессии, но его близость к домам создает риски. Специалисты связывают выход зверя к людям с поиском пищи.

"Медведь может быть голодным, поэтому его можно встретить вблизи жилых зон", — сообщили специалисты.

Жителям района советуют не гулять по лесу в одиночку и следить за домашними животными, чтобы они не привлекли хищника к дому. Ситуацию контролируют; если риск для людей возрастет, спецгруппа примет дополнительные меры.

Экспертная проверка:
эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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