Медведь вышел к жилым постройкам в селе Боград Республики Хакасия

В селе Боград Республики Хакасия к жилым постройкам вышел медведь. Чтобы исключить нападение зверя на людей, в поселке дежурит спецгруппа.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Глаз медведя

По данным местных властей, животное пока не проявляет агрессии, но его близость к домам создает риски. Специалисты связывают выход зверя к людям с поиском пищи.

"Медведь может быть голодным, поэтому его можно встретить вблизи жилых зон", — сообщили специалисты.

Жителям района советуют не гулять по лесу в одиночку и следить за домашними животными, чтобы они не привлекли хищника к дому. Ситуацию контролируют; если риск для людей возрастет, спецгруппа примет дополнительные меры.

Экспертная проверка:

эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова