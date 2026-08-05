Медведь вышел к жилым постройкам в селе Боград Республики Хакасия

В селе Боград Республики Хакасия к жилым постройкам вышел медведь. Чтобы исключить нападение зверя на людей, в поселке дежурит спецгруппа.
По данным местных властей, животное пока не проявляет агрессии, но его близость к домам создает риски. Специалисты связывают выход зверя к людям с поиском пищи.
"Медведь может быть голодным, поэтому его можно встретить вблизи жилых зон", — сообщили специалисты.
Жителям района советуют не гулять по лесу в одиночку и следить за домашними животными, чтобы они не привлекли хищника к дому. Ситуацию контролируют; если риск для людей возрастет, спецгруппа примет дополнительные меры.
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