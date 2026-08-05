Цены на новостройки во Владивостоке выросли после периода затишья

Цены на новостройки во Владивостоке снова пошли вверх после периода затишья. В июле средняя стоимость квартиры в городе достигла 10,84 млн рублей, что на 3,1% больше июньских показателей. Данные приводит портал "Мир квартир".
За месяц застройщики продали 269 квартир общей площадью 35,7 тыс. квадратных метров. Средний ценник за "квадрат" поднялся до 129,6 тыс. рублей.
|Показатель
|Значение (июль)
|Средняя цена квартиры
|10,84 млн руб. (+3,1%)
|Стоимость кв. метра
|129,6 тыс. руб.
|Продано жилья (площадь)
|35,7 тыс. кв. м.
Рост распределился по сегментам неравномерно. Сильнее всего прибавили в цене квартиры площадью от 50 до 70 кв. м. — здесь скачок составил 4,3%. Жилье площадью свыше 100 кв. м. подорожало на 2,8%.
Приморский край в целом демонстрирует устойчивую тенденцию к росту: средний квадратный метр по региону в июле прибавил 2,4%. При этом во многих других субъектах РФ цены либо стоят на месте, либо снижаются.
Рынок толкают вверх три фактора: растущий спрос, удорожание стройматериалов и логистики. Также влияние оказали крупные проекты, запущенные в прошлом году.
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