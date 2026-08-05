Цены на новостройки во Владивостоке выросли после периода затишья

Цены на новостройки во Владивостоке снова пошли вверх после периода затишья. В июле средняя стоимость квартиры в городе достигла 10,84 млн рублей, что на 3,1% больше июньских показателей. Данные приводит портал "Мир квартир".

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ новостройка

За месяц застройщики продали 269 квартир общей площадью 35,7 тыс. квадратных метров. Средний ценник за "квадрат" поднялся до 129,6 тыс. рублей.

Показатель Значение (июль) Средняя цена квартиры 10,84 млн руб. (+3,1%) Стоимость кв. метра 129,6 тыс. руб. Продано жилья (площадь) 35,7 тыс. кв. м.

Где подорожало сильнее

Рост распределился по сегментам неравномерно. Сильнее всего прибавили в цене квартиры площадью от 50 до 70 кв. м. — здесь скачок составил 4,3%. Жилье площадью свыше 100 кв. м. подорожало на 2,8%.

Приморский край в целом демонстрирует устойчивую тенденцию к росту: средний квадратный метр по региону в июле прибавил 2,4%. При этом во многих других субъектах РФ цены либо стоят на месте, либо снижаются.

Причины и спрос

Рынок толкают вверх три фактора: растущий спрос, удорожание стройматериалов и логистики. Также влияние оказали крупные проекты, запущенные в прошлом году.

Покупатели сейчас выбирают объекты с готовой инфраструктурой вблизи центра. Наибольший интерес вызывают жилые комплексы в районе Светланы и на улице Льва Толстого.

Экспертная проверка: эксперт по недвижимости и рынку жилья эксперт по недвижимости и рынку жилья Артур Волков