Суд обязал птицефабрику на Сахалине выплатить миллионы за видеонаблюдение и автоматизацию

Арбитражный суд Сахалинской области обязал АО "Птицефабрика "Островная" выплатить ООО "Крильон-Сервис" более 30,7 млн рублей за выполненные работы по модернизации предприятия.

Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены Сбор куриных яиц работником на современной птицефабрике

Конфликт возник из-за четырех договоров, которые стороны заключили в 2024 и 2025 годах. Подрядчик обновил техническое оснащение птицефабрики: установил системы видеонаблюдения, автоматизировал часть процессов и смонтировал кондиционирование в убойном цеху.

Вид работ Стоимость (руб.) Первая система видеонаблюдения 11,5 млн Вторая система видеоконтроля 6,7 млн Внедрение автоматизации 24,9 млн Кондиционирование убойного цеха 0,5 млн

Специалисты "Крильон-Сервис" сдали объекты в срок и подписали акты приемки. Заказчик оплачивал счета частично, но со временем сумма задолженности выросла до 30,7 млн рублей. Руководство птицефабрики проигнорировало досудебные требования погасить долг, что вынудило подрядчика обратиться в суд.

Судья удовлетворил иск полностью. Решение от 17 июля обязывает АО "Птицефабрика "Островная" перечислить всю сумму задолженности. При этом суд не стал начислять проценты за пользование чужими денежными средствами.

Пока судебный акт не вступил в законную силу.