Хабаровская больница имени Владимирцева внедрила ботулинотерапию под контролем УЗИ

В краевой больнице имени Владимирцева внедрили метод восстановления подвижности после инсульта с помощью ботулинотерапии под контролем УЗИ. Врачи вводят в спазмированную мышцу препарат, который временно снимает напряжение и возвращает конечностям функциональность.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Физиотерапия с пожилым мужчиной

После инсульта часто развивается спастичность — состояние, при котором мышцы становятся избыточно напряженными. Раньше для борьбы с этим использовали миорелаксанты, массаж и ЛФК, а в тяжелых случаях проводили операции. Однако эти методы имели побочные эффекты или не давали нужного результата.

Применение ботулотоксина позволяет прицельно снизить мышечный тонус. Использование аппарата УЗИ в процессе процедуры решает две задачи: врач точно определяет точку введения препарата и может сразу оценить состояние тканей.

"Врачи отмечают положительные результаты у пациентов, которые ранее не могли самостоятельно двигать конечностями или имели ограниченную подвижность", — сообщили в медицинском учреждении.

Что дает процедура

Пациенты после курса терапии отмечают, что боли стали меньше, а повседневная активность упростилась. Для врачей внедрение методики означает сокращение общих сроков реабилитации: когда мышечный тонус нормализуется, другие виды лечения работают быстрее и эффективнее.

Подход к лечению Особенности и риски Традиционный (ЛФК, массаж, таблетки) Длительный процесс, риск побочных эффектов от лекарств. Хирургический Высокая инвазивность, применяется в редких случаях. Ботулинотерапия + УЗИ Точечное воздействие, высокая точность введения препарата.