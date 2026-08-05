В Саратове создадут 5 тысяч новых ученических мест до конца года

В Саратове до конца года создадут 5 тысяч новых ученических мест. Это позволит городу существенно сократить число школ, где детей до сих пор учат в две смены. Сейчас такая проблема сохраняется в 19 образовательных учреждениях города.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Группа учителей и учеников у школы

О ходе работ в школе № 52 поселка Поливановка рассказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Здесь завершают строительство пристройки площадью 2235 квадратных метров, которая добавит 350 мест. После ввода здания школа откажется от второй смены.

"Это мучение для родителей, и ученику не очень удобно. Но самое плохое — сдерживать школу с точки зрения развития. Школы с замечательным коллективом преподавателей, но стены тесные. И поэтому двухсменное обучение должно уйти в прошлое", — заявил Вячеслав Володин.

По словам политика, расширение площадей позволит педагогам активнее развивать кружковую работу и спортивные секции, а также открыть дополнительные группы продленного дня.

График ввода новых мощностей

До конца текущего года в Саратове построят пять пристроек на 1850 мест. Также сдадут две крупные школы с бассейнами и открытыми стадионами.

Срок сдачи Объект и количество мест Сентябрь 2026 Пристройки к школам № 52 (350), № 63 (400) и № 100 (400); новая школа в Солнечном-2 (1500 мест + бассейн, стадион); школа в рамках КРТ в Солнечном-2 (550 мест) Декабрь 2026 Пристройки к школам № 94 (350) и № 23 (350); новая школа в Ленинском районе (1100 мест + бассейн, стадион) 2027 год Новые школы в Солнечном-2 (825 мест) и микрорайоне Авиатор (1500 мест)

Масштабное строительство позволит полностью решить проблему переполненности классов в Ленинском районе и значительно снизить нагрузку на образовательную систему других частей города.

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