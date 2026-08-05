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В Мурманске заменят асфальт и тротуары на улице Радищева

Россия » Северо-Запад » Мурманск

В Мурманске отремонтируют улицу Радищева. На обновление дорожного покрытия и прилегающей инфраструктуры выделили 99 миллионов рублей.

Дорожные работы на улице
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Дорожные работы на улице

Рабочие полностью заменят асфальт и бортовые камни. В план работ включена установка новых канализационных люков и дождеприёмников, что должно улучшить отвод воды с проезжей части во время паводков или сильных дождей.

Помимо дороги, приведут в порядок тротуары и обустроят газоны. Эти меры напрямую повлияют на комфорт пешеходов и водителей, использующих данную улицу для ежедневных поездок.

Объект ремонта Сумма выделенных средств Срок завершения
ул. Радищева 99 млн рублей 30 октября 2026 года
ул. Павлова 54 млн рублей -

Параллельно с Радищева дорожные службы займутся ремонтом улицы Павлова, на который направят 54 миллиона рублей.

"Обновление ливневой канализации и замена дождеприёмников в северных городах критически важны, так как изношенные системы быстро забиваются, что ведет к образованию луж и ускоренному разрушению нового асфальта", — пояснил специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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