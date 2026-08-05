В Мурманске заменят асфальт и тротуары на улице Радищева

В Мурманске отремонтируют улицу Радищева. На обновление дорожного покрытия и прилегающей инфраструктуры выделили 99 миллионов рублей.
Рабочие полностью заменят асфальт и бортовые камни. В план работ включена установка новых канализационных люков и дождеприёмников, что должно улучшить отвод воды с проезжей части во время паводков или сильных дождей.
Помимо дороги, приведут в порядок тротуары и обустроят газоны. Эти меры напрямую повлияют на комфорт пешеходов и водителей, использующих данную улицу для ежедневных поездок.
|Объект ремонта
|Сумма выделенных средств
|Срок завершения
|ул. Радищева
|99 млн рублей
|30 октября 2026 года
|ул. Павлова
|54 млн рублей
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Параллельно с Радищева дорожные службы займутся ремонтом улицы Павлова, на который направят 54 миллиона рублей.
"Обновление ливневой канализации и замена дождеприёмников в северных городах критически важны, так как изношенные системы быстро забиваются, что ведет к образованию луж и ускоренному разрушению нового асфальта", — пояснил специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.