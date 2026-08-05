Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Более трех тысяч жителей Хакасии обратились к врачам из-за укусов клещей
Онколог Сулиманов развеял три главных мифа о побочных эффектах химиотерапии
На улице Малой Покровской в Нижнем Новгороде перекрыли дорогу до 15 августа
Перекрытие дороги у Театрального моста в Кемерове продлили до середины августа
В Глазове и Воткинске начали мониторить качество воздуха в реальном времени
Минфин и Минпромторг определили критерии контроля сделок по трансфертному ценообразованию
Урожай черники в лесах Карелии оказался меньше показателей прошлого года
Нефтепродукты из ливневой канализации загрязнили Онежское озеро
Яшмовые скалы и киты прямо перед сапбордом: дикий архипелаг РФ, после которого не нужен юг

В Тюмени развернут 48 передвижных пунктов для набора чистой воды

Россия » Урал » Тюмень

В Тюмени и Тюменском муниципальном округе 5 августа развернут 48 передвижных пунктов набора воды. Работа автоцистерн организована в рамках проекта "Чистая вода", запущенного по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора.

Пустые полки в супермаркете
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пустые полки в супермаркете

График работы передвижных пунктов на 5 августа

Калининский административный округ

  • ул. Ямская, 118 — 18:00-22:00
  • ул. Комбинатская, 54/1 — 10:00-12:00
  • ул. Чернышевского, 2 а — 14:00-16:00
  • ул. Восстания, 2 — 18:00-22:00
  • ул. Амурская, 39 — 10:00-12:00
  • ул. Мира, 2б — 14:00-16:00
  • Московский тракт, 179, к. 1 — 18:00-22:00
  • Московский тракт, 137 — 10:00-12:00
  • Московский тракт, 150 а — 14:00-16:00
  • ул. Чаплина, 123 — 18:00-22:00
  • ул. Ставропольская, 4/1 — 10:00-12:00
  • Червишевский тракт, 92 — 14:00-16:00
  • ул. Протозанова, 14 — 18:00-22:00
  • ул. Фармана Салманова, 14 — 10:00-12:00
  • ул. Обдорская, 1 (парковка) — 14:00-16:00
  • ул. Ботаническая, 1 (ДОК) — 12:00-21:00
  • ул. Интернациональная, 199-199, к. 4 (ЖК Москва) — 12:00-21:00
  • Утешево, ул. Школьная, 13 — 19:00-21:00
  • Учхоз, ул. Михаила Яценко, 10 — 11:00-13:00
  • ул. Селекционная, 4 — 15:00-17:00
  • ул. Геологоразведчиков, 23 — 15:00-17:00

Восточный административный округ

  • ул. Валерии Гнаровской, 12 — 18:00-22:00
  • ул. Широтная, 80 — 10:00-22:00
  • ул. Олимпийская, 46 — 14:00-16:00
  • ул. Монтажников, 41 — 18:00-22:00
  • ул. И. Словцова, 21 — 10:00-12:00
  • ул. Моторостроителей, 9 — 14:00-16:00
  • ул. Валентины Трофимовой, 7 — 12:00-21:00
  • ул. Воронинские горки, 99б — 14:00-15:00, 20:00-21:00
  • д. Метелева, ул. Метелевская, 2 — 11:00-12:00, 17:00-18:00

Центральный административный округ

  • ул. Максима Горького, 70 — 12:00-14:00, 17:00-20:00
  • ул. Малыгина, 14, к. 1 — 12:00-14:00, 18:00-21:00
  • ул. Республики, 90 — 11:00-13:00, 15:00-17:00, 19:00-21:00
  • ул. Попова, 7 — 11:00-13:00, 15:00-17:00, 19:00-21:00

Ленинский административный округ

  • ул. Республики, 179 (ДК Строитель) — 11:00-13:00, 18:00-21:00

Тюменский муниципальный округ

  • пос. Боровский, ул. Мира, 34 — 12:30-14:30
  • пос. Боровский, ул. Братьев Мареевых, 8 — 17:00-19:00
  • пос. Боровский, ул. Мира, 15 (парковка) — 19:30-22:00
  • пос. Боровский, ул. Новая Озерная, 90 — 10:00-12:00
  • с. Кулаково, пер. Коммунальный, 4 — 10:00-12:00
  • с. Луговое, ул. 60 лет Октября, 15 — 12:30-14:30
  • д. Патрушева, ул. Трактовая, 137 — 17:00-18:30
  • д. Патрушева, ул. Александра Пушкина, 8а — 19:00-20:30
  • п. Московский, ул. Озерная, 5 — 21:00-22:30
  • с. Червишево, ул. Юбилейный квартал, 41 — 12:30-14:30
  • д. Большие Акияры, ул. Школьная, 136 — 11:00-12:00
  • с. Онохино, ул. Советская, 11 — 17:00-21:00
  • д. Головина, ул. Мира, 12б — 15:30-16:30

Альтернативные способы набора воды

Помимо передвижных пунктов, жители города и округа могут воспользоваться стационарной инфраструктурой:

  • водоразборные колонки;
  • точки в медицинских и образовательных учреждениях;
  • сеть водоматов (цена снижена до 1 рубля за литр).

Актуальную информацию о доступных точках набора воды можно отслеживать онлайн через геопортал или с помощью чат-бота "Информирование 72" в приложении МАКС.

Для уточнения деталей работает кол-центр "Росводоканал Тюмень" по телефону: 540-940.

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Домашние животные
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
Садоводство, цветоводство
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
Популярное
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето

Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.

Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Свои бьют больнее всего: европейские пошлины обрушили экспорт металла из Украины Андрей Николаев Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
В Узбекистане 54 тысячи государственных служащих переходят на систему оплаты по KPI
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Последние материалы
Модернизация 45% республиканских трасс повлияла на безопасность движения в Казахстане
В Киргизии возбудили дела из-за ущерба при строительстве дорог к Жыргалану
Кызылская ТЭЦ завершила плановый ремонт сетей и запускает подачу горячей воды
Медведь вышел к жилым постройкам в селе Боград Республики Хакасия
Как выбор одной модели автомобиля определил развитие советского автопрома
Цены на новостройки во Владивостоке выросли после периода затишья
Суд обязал птицефабрику на Сахалине выплатить миллионы за видеонаблюдение и автоматизацию
Закупка продуктов впрок до конца августа поможет пенсионерам защитить бюджет
Хабаровская больница имени Владимирцева внедрила ботулинотерапию под контролем УЗИ
Владельцев змей в Алабаме обяжут использовать поводки при перемещении
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.