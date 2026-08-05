В Тюмени развернут 48 передвижных пунктов для набора чистой воды

В Тюмени и Тюменском муниципальном округе 5 августа развернут 48 передвижных пунктов набора воды. Работа автоцистерн организована в рамках проекта "Чистая вода", запущенного по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пустые полки в супермаркете

График работы передвижных пунктов на 5 августа

Калининский административный округ

ул. Ямская, 118 — 18:00-22:00

ул. Комбинатская, 54/1 — 10:00-12:00

ул. Чернышевского, 2 а — 14:00-16:00

ул. Восстания, 2 — 18:00-22:00

ул. Амурская, 39 — 10:00-12:00

ул. Мира, 2б — 14:00-16:00

Московский тракт, 179, к. 1 — 18:00-22:00

Московский тракт, 137 — 10:00-12:00

Московский тракт, 150 а — 14:00-16:00

ул. Чаплина, 123 — 18:00-22:00

ул. Ставропольская, 4/1 — 10:00-12:00

Червишевский тракт, 92 — 14:00-16:00

ул. Протозанова, 14 — 18:00-22:00

ул. Фармана Салманова, 14 — 10:00-12:00

ул. Обдорская, 1 (парковка) — 14:00-16:00

ул. Ботаническая, 1 (ДОК) — 12:00-21:00

ул. Интернациональная, 199-199, к. 4 (ЖК Москва) — 12:00-21:00

Утешево, ул. Школьная, 13 — 19:00-21:00

Учхоз, ул. Михаила Яценко, 10 — 11:00-13:00

ул. Селекционная, 4 — 15:00-17:00

ул. Геологоразведчиков, 23 — 15:00-17:00

Восточный административный округ

ул. Валерии Гнаровской, 12 — 18:00-22:00

ул. Широтная, 80 — 10:00-22:00

ул. Олимпийская, 46 — 14:00-16:00

ул. Монтажников, 41 — 18:00-22:00

ул. И. Словцова, 21 — 10:00-12:00

ул. Моторостроителей, 9 — 14:00-16:00

ул. Валентины Трофимовой, 7 — 12:00-21:00

ул. Воронинские горки, 99б — 14:00-15:00, 20:00-21:00

д. Метелева, ул. Метелевская, 2 — 11:00-12:00, 17:00-18:00

Центральный административный округ

ул. Максима Горького, 70 — 12:00-14:00, 17:00-20:00

ул. Малыгина, 14, к. 1 — 12:00-14:00, 18:00-21:00

ул. Республики, 90 — 11:00-13:00, 15:00-17:00, 19:00-21:00

ул. Попова, 7 — 11:00-13:00, 15:00-17:00, 19:00-21:00

Ленинский административный округ

ул. Республики, 179 (ДК Строитель) — 11:00-13:00, 18:00-21:00

Тюменский муниципальный округ

пос. Боровский, ул. Мира, 34 — 12:30-14:30

пос. Боровский, ул. Братьев Мареевых, 8 — 17:00-19:00

пос. Боровский, ул. Мира, 15 (парковка) — 19:30-22:00

пос. Боровский, ул. Новая Озерная, 90 — 10:00-12:00

с. Кулаково, пер. Коммунальный, 4 — 10:00-12:00

с. Луговое, ул. 60 лет Октября, 15 — 12:30-14:30

д. Патрушева, ул. Трактовая, 137 — 17:00-18:30

д. Патрушева, ул. Александра Пушкина, 8а — 19:00-20:30

п. Московский, ул. Озерная, 5 — 21:00-22:30

с. Червишево, ул. Юбилейный квартал, 41 — 12:30-14:30

д. Большие Акияры, ул. Школьная, 136 — 11:00-12:00

с. Онохино, ул. Советская, 11 — 17:00-21:00

д. Головина, ул. Мира, 12б — 15:30-16:30

Альтернативные способы набора воды

Помимо передвижных пунктов, жители города и округа могут воспользоваться стационарной инфраструктурой:

водоразборные колонки;

точки в медицинских и образовательных учреждениях;

сеть водоматов (цена снижена до 1 рубля за литр).

Актуальную информацию о доступных точках набора воды можно отслеживать онлайн через геопортал или с помощью чат-бота "Информирование 72" в приложении МАКС.

Для уточнения деталей работает кол-центр "Росводоканал Тюмень" по телефону: 540-940.