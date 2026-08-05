В Новосибирской области зарплаты в строительстве выросли на 33% до 147 тысяч рублей

В Новосибирской области зафиксирован резкий скачок доходов в строительном секторе. Специалисты аналитического центра выяснили, что среднее вознаграждение, предлагаемое в вакансиях отрасли, достигло почти 147 тысяч рублей. Этот показатель демонстрирует прирост на 33% по сравнению с данными прошлого года, при этом ремонт дорог и возведение жилых объектов обеспечивают разброс предложений от 82 до 242 тысяч рублей.

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Строительная площадка

Региональное лидерство и кадровый дефицит

За семь месяцев текущего года работодатели региона открыли 23 тысячи вакансий, что составляет 18% от всего строительного рынка Сибирского федерального округа. Новосибирская область уверенно занимает второе место в СФО по востребованности строителей, уступая лишь Красноярскому краю, где сосредоточено 20% предложений. На третьей строчке расположилась Иркутская область, за которой следуют Кузбасс, Алтай и Омск. Всего по Сибири за этот период было заявлено о необходимости найма 128 тысяч сотрудников.

Структура спроса показывает острую нужду в рабочих руках и квалифицированных инженерах. Самые высокие доходы фиксируются у сварщиков, которым в среднем готовы платить 242 тысячи рублей, в то время как машинисты спецтехники претендуют на 195 тысяч. Электромонтажники могут рассчитывать на 160 тысяч, а сметчики и инженеры ПТО — на 149 тысяч рублей. Замыкают список разнорабочие и сантехники, чьи доходы варьируются в пределах 89–108 тысяч рублей. Как сообщает atas.info, работодатели сегодня делают ставку на комплексные навыки кандидатов.

"Рост зарплат в строительстве — это не только следствие инфляции, но и результат жесткой борьбы за квалифицированные кадры, способные работать с современными материалами в сжатые сроки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Требования к соискателям в строительной сфере

Помимо профильного образования, компании требуют от строителей умения работать со сложной технической документацией и чертежами. Важным критерием отбора стало знание процессов технического обслуживания и способность эффективно взаимодействовать в команде. Эксперты отмечают, что на рынке труда сформировался запрос на "универсальных" мастеров, способных совмещать смежные функции. В ряде случаев для контроля качества работ на объектах даже предлагается использовать агродатчик или иные системы дистанционного мониторинга грунтов.

Среди личных качеств на первое место выходят ответственность и организованность. В условиях высоких темпов застройки, компании ценят сотрудников, умеющих принимать самостоятельные решения в критических ситуациях. Дефицит кадров заставляет бизнес не только повышать оклады, но и расширять социальные пакеты, чтобы удержать профессионалов на фоне растущей конкуренции между регионами Сибири.

Ответы на популярные вопросы о зарплатах в строительстве

Почему зарплаты в Новосибирской области выросли на треть?

Основной причиной стал острый дефицит кадров на фоне масштабных инфраструктурных проектов. Работодатели вынуждены повышать ставки, чтобы переманить специалистов из других отраслей или регионов.

Кто из строителей получает больше всего?

Лидерами по уровню дохода являются сварщики с зарплатой до 242 тысяч рублей и машинисты спецтехники. Высокие оклады обусловлены сложностью работ и повышенной ответственностью.

Какие навыки сейчас наиболее востребованы у работодателей?

Компании ищут людей, умеющих читать чертежи, проводить техническое обслуживание оборудования и обладающих навыками качественной финишной отделки.

На каком месте Новосибирск по числу вакансий в Сибири?

Область занимает второе место в СФО. На регион приходится почти каждая пятая строительная вакансия в Сибирском федеральном округе.

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