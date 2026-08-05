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Жители трех районов Тулы останутся без холодной и горячей воды 5 августа

Россия » Центр » Тула

Жители Центрального, Привокзального и Советского районов Тулы останутся без воды 5 августа. Водоснабжение отключат в 8:00, подача ресурса возобновится только к концу суток.

Смеситель
Фото: unsplash.com by Dan Smedley is licensed under Free to use under the Unsplash License
Смеситель

Ограничения затронут всех, кто проживает южнее улицы Пушкинской, а также жителей близлежащих населенных пунктов. В некоторых адресах вода будет, но напор в трубах заметно снизится. Поскольку холодная вода перестанет поступать в дома, жители останутся и без горячей.

Причиной отключения стали работы на Масловско-Песоченском водозаборе. Специалисты готовят объект к зимнему сезону, чтобы избежать аварий в морозы.

"Воду отключают из-за работ на Масловско-Песоченском водозаборе для подготовки к работе в зимний период", — сообщили в АО "Тулагорводоканал".

Чтобы люди могли решить бытовые вопросы, городские власти организуют раздачу питьевой воды. Точные точки раздачи появятся в дополнительных материалах администрации.

Параметр Информация
Дата отключения 5 августа
Время начала 08:00
Срок работ До конца суток
Зоны влияния Южная часть Центрального, Привокзального и Советского районов (южнее ул. Пушкинской)

Ответы на популярные вопросы

Будет ли горячая вода?

Нет, из-за отсутствия холодной воды подача горячей также прекратится.

Где взять воду в этот день?

Власти города организуют пункты бесплатной раздачи воды для жителей пострадавших районов.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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