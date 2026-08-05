Жители трех районов Тулы останутся без холодной и горячей воды 5 августа

Жители Центрального, Привокзального и Советского районов Тулы останутся без воды 5 августа. Водоснабжение отключат в 8:00, подача ресурса возобновится только к концу суток.
Ограничения затронут всех, кто проживает южнее улицы Пушкинской, а также жителей близлежащих населенных пунктов. В некоторых адресах вода будет, но напор в трубах заметно снизится. Поскольку холодная вода перестанет поступать в дома, жители останутся и без горячей.
Причиной отключения стали работы на Масловско-Песоченском водозаборе. Специалисты готовят объект к зимнему сезону, чтобы избежать аварий в морозы.
"Воду отключают из-за работ на Масловско-Песоченском водозаборе для подготовки к работе в зимний период", — сообщили в АО "Тулагорводоканал".
Чтобы люди могли решить бытовые вопросы, городские власти организуют раздачу питьевой воды. Точные точки раздачи появятся в дополнительных материалах администрации.
|Параметр
|Информация
|Дата отключения
|5 августа
|Время начала
|08:00
|Срок работ
|До конца суток
|Зоны влияния
|Южная часть Центрального, Привокзального и Советского районов (южнее ул. Пушкинской)
Нет, из-за отсутствия холодной воды подача горячей также прекратится.
Власти города организуют пункты бесплатной раздачи воды для жителей пострадавших районов.
Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.