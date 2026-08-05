Строительство моста в Биробиджане обойдется более чем в 8 млрд рублей

В Биробиджане подготовили площадку для строительства нового моста через реку Биру. Длина сооружения составит 520 метров, а общие затраты превысят 8 млрд рублей.
Объект возведут по концессионному соглашению между правительством Еврейской автономии и компанией "ИФР — Восток 1". Соглашение предполагает, что частный инвестор берет на себя часть расходов и рисков в обмен на право управления объектом или выплаты из бюджета в будущем.
|Параметр
|Показатель
|Протяженность моста
|520 метров
|Стоимость проекта
|Более 8 млрд рублей
|Формат реализации
|Концессионное соглашение
Для Биробиджана новый мост означает разгрузку транспортных потоков и обновление городской логистики. Река Биру разделяет город, и состояние переправ напрямую влияет на скорость передвижения людей и стоимость доставки грузов внутри района.
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