Строительство моста в Биробиджане обойдется более чем в 8 млрд рублей

В Биробиджане подготовили площадку для строительства нового моста через реку Биру. Длина сооружения составит 520 метров, а общие затраты превысят 8 млрд рублей.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Вид снизу на бетонный мост

Объект возведут по концессионному соглашению между правительством Еврейской автономии и компанией "ИФР — Восток 1". Соглашение предполагает, что частный инвестор берет на себя часть расходов и рисков в обмен на право управления объектом или выплаты из бюджета в будущем.

Параметр Показатель Протяженность моста 520 метров Стоимость проекта Более 8 млрд рублей Формат реализации Концессионное соглашение

Для Биробиджана новый мост означает разгрузку транспортных потоков и обновление городской логистики. Река Биру разделяет город, и состояние переправ напрямую влияет на скорость передвижения людей и стоимость доставки грузов внутри района.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов