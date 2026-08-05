Дорожники Камчатки уложат рекордный объем асфальта за последние десятилетия

Дорожники Камчатки за текущий сезон уложат около 1 млн квадратных метров асфальта на федеральных, региональных и муниципальных трассах. Для региона этот объем станет максимальным за последние десятилетия.
Основной акцент сделали на ключевой артерии полуострова — федеральной трассе А164 (Камчатка — Петропавловск-Камчатский), где обновили покрытие на 30 километрах. В работах задействовали технику и людей из нескольких муниципалитетов.
|Показатель
|Значение
|Общий объем асфальтирования
|~ 1 млн кв. м
|Обновление трассы А164
|30 км
Рост темпов строительства связали с обновлением материально-технической базы по программе "Дороги Камчатки". Закупка нового оборудования и материалов позволила сократить время на выполнение работ.
"Благодаря подготовке рабочих удалось увеличить объем уложенного асфальтобетона по сравнению с прошлыми годами", — отметили специалисты.
Для Камчатки, где дорожный сезон ограничен коротким летом и сложным рельефом сопок, такие объемы означают попытку максимально использовать навигационное окно перед затяжными дождями и снегами.
Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.