Дорожники Камчатки уложат рекордный объем асфальта за последние десятилетия

Дорожники Камчатки за текущий сезон уложат около 1 млн квадратных метров асфальта на федеральных, региональных и муниципальных трассах. Для региона этот объем станет максимальным за последние десятилетия.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Дорога с выбоинами и автомобили

Основной акцент сделали на ключевой артерии полуострова — федеральной трассе А164 (Камчатка — Петропавловск-Камчатский), где обновили покрытие на 30 километрах. В работах задействовали технику и людей из нескольких муниципалитетов.

Показатель Значение Общий объем асфальтирования ~ 1 млн кв. м Обновление трассы А164 30 км

Рост темпов строительства связали с обновлением материально-технической базы по программе "Дороги Камчатки". Закупка нового оборудования и материалов позволила сократить время на выполнение работ.

"Благодаря подготовке рабочих удалось увеличить объем уложенного асфальтобетона по сравнению с прошлыми годами", — отметили специалисты.

Для Камчатки, где дорожный сезон ограничен коротким летом и сложным рельефом сопок, такие объемы означают попытку максимально использовать навигационное окно перед затяжными дождями и снегами.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова