Семья из Южно-Сахалинска потеряла полмиллиона рублей при покупке дома

Семья из Южно-Сахалинска потеряла полмиллиона рублей, попытавшись купить дом по программе дальневосточной ипотеки. Супруги стали жертвами агентства недвижимости, которое предложило им недостроенный объект, завысило стоимость в договоре для банка и присвоило задаток.
История началась с поиска жилья через общий чат. Игорь и его супруга Ольга имели на руках 11 млн рублей и одобренный кредит на 9 млн. В офисе риелтора в одном из торговых центров города им предлагали варианты за 12 млн рублей, хотя рыночная цена аналогичных домов составляла около 7 млн. После долгих споров и давления со стороны агента семья согласилась на покупку недостроя в черте Южно-Сахалинска за 10,6 млн рублей.
Сделка сопровождалась манипуляциями с документами. В договоре купли-продажи цену подняли до 11,3 млн рублей. Риелторы объяснили это необходимостью получить от банка максимальную сумму кредита. Супруги внесли задаток в размере 500 тысяч рублей под расписку и начали ждать окончания ремонта, который должен был завершиться к декабрю 2025 года.
Проблемы выявились при осмотре объекта зимой. Ольга обнаружила, что строители используют старые материалы и нарушают все технологии. Стены не утеплили, а качество работ оказалось неприемлемым. Когда семья потребовала вернуть деньги, риелторы отказали.
|Показатель
|Значение/Сумма
|Реальная рыночная цена домов
|~ 7 млн руб.
|Согласованная цена объекта
|10,6 млн руб.
|Цена в договоре (для банка)
|11,3 млн руб.
|Потерянный задаток
|500 тыс. руб.
Для семьи из четырех человек с общим доходом около 80 тысяч рублей в месяц потеря полмиллиона стала тяжелым ударом. Игорь уже подал заявление в следственное управление СК РФ по Сахалинской области.
"Мы считаем, что совершено мошенничество. Путем создания видимости проведения сделки по покупке дома у нас забрали денежные средства", — пояснил Игорь.
Сейчас пострадавшие ждут результатов проверки и возбуждения уголовного дела в отношении директора агентства недвижимости и риелтора.
Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.