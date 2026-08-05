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Семья из Южно-Сахалинска потеряла полмиллиона рублей при покупке дома

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

Семья из Южно-Сахалинска потеряла полмиллиона рублей, попытавшись купить дом по программе дальневосточной ипотеки. Супруги стали жертвами агентства недвижимости, которое предложило им недостроенный объект, завысило стоимость в договоре для банка и присвоило задаток.

Надувной бассейн во дворе дома
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Надувной бассейн во дворе дома

История началась с поиска жилья через общий чат. Игорь и его супруга Ольга имели на руках 11 млн рублей и одобренный кредит на 9 млн. В офисе риелтора в одном из торговых центров города им предлагали варианты за 12 млн рублей, хотя рыночная цена аналогичных домов составляла около 7 млн. После долгих споров и давления со стороны агента семья согласилась на покупку недостроя в черте Южно-Сахалинска за 10,6 млн рублей.

Сделка сопровождалась манипуляциями с документами. В договоре купли-продажи цену подняли до 11,3 млн рублей. Риелторы объяснили это необходимостью получить от банка максимальную сумму кредита. Супруги внесли задаток в размере 500 тысяч рублей под расписку и начали ждать окончания ремонта, который должен был завершиться к декабрю 2025 года.

Проблемы выявились при осмотре объекта зимой. Ольга обнаружила, что строители используют старые материалы и нарушают все технологии. Стены не утеплили, а качество работ оказалось неприемлемым. Когда семья потребовала вернуть деньги, риелторы отказали.

Показатель Значение/Сумма
Реальная рыночная цена домов ~ 7 млн руб.
Согласованная цена объекта 10,6 млн руб.
Цена в договоре (для банка) 11,3 млн руб.
Потерянный задаток 500 тыс. руб.

Для семьи из четырех человек с общим доходом около 80 тысяч рублей в месяц потеря полмиллиона стала тяжелым ударом. Игорь уже подал заявление в следственное управление СК РФ по Сахалинской области.

"Мы считаем, что совершено мошенничество. Путем создания видимости проведения сделки по покупке дома у нас забрали денежные средства", — пояснил Игорь.

Сейчас пострадавшие ждут результатов проверки и возбуждения уголовного дела в отношении директора агентства недвижимости и риелтора.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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