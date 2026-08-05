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Синеперый тунец стал чаще заходить к берегам Сахалина и менять пути миграции

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

Биологи Сахалинского филиала ВНИРО ("СахНИРО") обратились к рыболовам-любителям с просьбой помогать в изучении тихоокеанского синеперого тунца. Ученые просят передавать данные о пойманных рыбах, особенно если рыбаки вскрывают улов и могут сообщить, чем питалась особь.

Гигантский тунец
Фото: commons.wikimedia.org by Stephane-bdc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гигантский тунец

Синеперый тунец — один из крупнейших представителей своего семейства. С 2014 года он заходит к берегам Сахалина в теплый сезон ради нагула: рыба мигрирует из южной части Японского моря и Тихого океана, охотясь на кальмаров и мелкую рыбу. Традиционно косяки появлялись в местных водах с июля по середину октября.

За последние годы ситуация изменилась. Популяция тунца растет, его визиты стали массовыми, а маршруты — непредсказуемыми. В 2024 году биологи зафиксировали ранний приход рыбы к югу острова. Кроме того, гигантов весом более 150 килограммов теперь ловят не только на юго-восточном, но и на юго-западном побережье.

Почему данные рыбаков важны

Местные жители и компании часто спрашивают ученых, почему тунец меняет пути миграции и как долго задержится у берегов. Обычных замеров температуры воды и анализа продуктивности моря уже недостаточно для точных ответов. Сейчас биологи часто узнают о перемещениях рыбы из соцсетей или новостей о крупных уловах.

Чтобы понять причины смены маршрутов, специалистам нужны конкретные факты с "полей". Информация о составе питания каждой особи поможет восстановить пищевые цепочки и логику перемещения косяков в зависимости от наличия корма.

Что нужно сообщить Детали
Место и время Дата поимки и примерные координаты (микрорайон)
Параметры рыбы Вес и длина особи
Содержимое желудка Виды рыб или кальмаров, их соотношение (чего больше)

В качестве кормовой базы ученых интересуют сардина, скумбрия, анчоус, сайра, кальмар, сельдь, минтай, мойва, камбалы и морские окуни.

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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