Рыбинское водохранилище стало транспортным узлом для рыб из разных регионов

Рыбинское водохранилище превратилось в своего рода транспортный узел для рыб из разных частей страны. Сюда проникают виды как с юга, так и с севера России, что меняет состав их популяций в водах Ярославской области. К таким выводам пришли ученые Института биологии внутренних вод РАН (поселок Борок) по итогам 20-летнего мониторинга Волги и Камы.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ водохранилище Москвы

В этом материале: Кто из "чужаков" прижился в регионе

Как каскад водохранилищ помог рыбам мигрировать

Почему северные виды начинают исчезать

Географическое положение Рыбинского водохранилища делает его открытым для "вселенцев" из Понто-Каспийского, Азово-Черноморского регионов, а также из Балтийского моря и озер Северо-Запада. Каскад искусственных сооружений на реках сработал как лестница, по которой южные виды смогли подняться на север.

"Самый яркий пример "южного" вселенца — черноморско-каспийская тюлька. В середине прошлого века она не встречалась севернее Саратова, а сегодня стала видом-доминантом Рыбинского водохранилища. При этом тюлька не вытеснила местных рыб и не испортила экосистему. Напротив, она стала важной кормовой базой для судака, щуки и налима", — рассказал сотрудник Института биологии внутренних вод Дмитрий Карабанов.

Кто пришел с юга, а кто с севера

Помимо тюльки, в регионе зафиксировали присутствие бычка-кругляка, бычка-цуцика и звездчатой пуголовки. С северного же направления в бассейн Шексны и Белого озера проникли ряпушка и европейская корюшка (снеток). Однако положение северных гостей оказалось более шатким.

Направление миграции Виды рыб Статус в регионе Юг (Каспий, Черное море) Тюлька, бычки-кругляк и цуцик, пуголовка Успешно адаптировались, расширили ареал Север (Балтика, Белое озеро) Ряпушка, европейская корюшка Корушка находится в регрессе из-за потепления

Для обычного рыбака это означает изменение структуры уловов. Если тюлька только помогает хищникам расти, то корюшка постепенно исчезает из местных вод. Причиной стал рост температуры воды на Верхней Волге.

"Корушка в последние десятилетия переживает заметный регресс. Потепление воды сужает пригодные для неё места обитания. Сегодня уловы сосредоточены в основном в Шекснинском плесе, а в холодные годы отдельные особи доходят лишь до Иваньковского водохранилища", — отметил Дмитрий Карабанов.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова