Сервис Лист ожидания помог обеспечить билетами более 50 пассажиров в Сахалинской области

Власти Сахалинской области пытаются расширить авиасообщение между Хабаровском и Охой. На начало августа этот маршрут стал одним из самых дефицитных, поэтому региональный минтранс обсуждает с Росавиацией запуск дополнительных рейсов.

Фото: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены Самолеты S7 и Nordavia на аэродроме в сумерках

Проблема возникла в разгар сезона отпусков. В это время спрос на внутренние перелеты традиционно растет, а провозная емкость авиалиний оказывается недостаточной. Помимо северного направления, пассажиры чаще всего ищут билеты на рейсы Южно-Сахалинск — Курильск, Петропавловск-Камчатский — Северо-Курильск и обратно.

"В разгар сезона отпусков власти продолжают работать с перевозчиками над увеличением провозной емкости на внутренних авиалиниях", — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

Чтобы помочь тем, кто не нашел свободных мест, в регионе работает сервис "Лист ожидания". В июле через него билеты купили 52 человека. Из них 35 улетели в Оху, Ноглик, Благовещенск, Москву или Южно-Сахалинск, а 17 отправились в путь по морю — по линиям Корсаков — Курилы и Северо-Курильск — Петропавловск-Камчатский.

Показатель Данные за июль Пассажиры, купившие билеты через "Лист ожидания" 52 человека Пассажиры, получившие альтернативные варианты поездок 67 человек Текущее количество заявок в работе ~180 билетов

Больше половины июльских запросов касались поездок на Курилы. За первое полугодие 2026 года сервис помог приобрести билеты примерно 150 пассажирам, при этом пик обращений пришелся на июнь.

Ответы на популярные вопросы

Как оставить заявку в "Листе ожидания"?

Позвонить по телефону 8 (4242) 600-650 ежедневно с 08:00 до 22:00 или воспользоваться круглосуточным чат-ботом.

Какие направления сейчас самые востребованные?

Наибольший спрос фиксируют на маршрутах Хабаровск — Оха, Южно-Сахалинск — Курильск и Петропавловск-Камчатский — Северо-Курильск.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов