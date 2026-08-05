Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Мурманске заменят асфальт и тротуары на улице Радищева
В Тюмени развернут 48 передвижных пунктов для набора чистой воды
Ученые нашли прямую связь между тяжелым апноэ и риском болезни Альцгеймера
Омские компании планируют бизнес-миссию в Индию для продвижения товаров
Россия запретила транзит мяса птицы из Евросоюза до конца года
В Омской области раскопали один из крупнейших царских курганов
Немецкий автопром теряет прибыль из-за кризиса в Китае и давления регуляторов
Один прием — и сильнейшая боль: врач объяснила, чем опасны препараты для быстрого похудения
В Омске создали суда для круглосуточной переправы через Иртыш

Сервис Лист ожидания помог обеспечить билетами более 50 пассажиров в Сахалинской области

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

Власти Сахалинской области пытаются расширить авиасообщение между Хабаровском и Охой. На начало августа этот маршрут стал одним из самых дефицитных, поэтому региональный минтранс обсуждает с Росавиацией запуск дополнительных рейсов.

Самолеты S7 и Nordavia на аэродроме в сумерках
Фото: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены
Самолеты S7 и Nordavia на аэродроме в сумерках

Проблема возникла в разгар сезона отпусков. В это время спрос на внутренние перелеты традиционно растет, а провозная емкость авиалиний оказывается недостаточной. Помимо северного направления, пассажиры чаще всего ищут билеты на рейсы Южно-Сахалинск — Курильск, Петропавловск-Камчатский — Северо-Курильск и обратно.

"В разгар сезона отпусков власти продолжают работать с перевозчиками над увеличением провозной емкости на внутренних авиалиниях", — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

Чтобы помочь тем, кто не нашел свободных мест, в регионе работает сервис "Лист ожидания". В июле через него билеты купили 52 человека. Из них 35 улетели в Оху, Ноглик, Благовещенск, Москву или Южно-Сахалинск, а 17 отправились в путь по морю — по линиям Корсаков — Курилы и Северо-Курильск — Петропавловск-Камчатский.

Показатель Данные за июль
Пассажиры, купившие билеты через "Лист ожидания" 52 человека
Пассажиры, получившие альтернативные варианты поездок 67 человек
Текущее количество заявок в работе ~180 билетов

Больше половины июльских запросов касались поездок на Курилы. За первое полугодие 2026 года сервис помог приобрести билеты примерно 150 пассажирам, при этом пик обращений пришелся на июнь.

Ответы на популярные вопросы

Как оставить заявку в "Листе ожидания"?

Позвонить по телефону 8 (4242) 600-650 ежедневно с 08:00 до 22:00 или воспользоваться круглосуточным чат-ботом.

Какие направления сейчас самые востребованные?

Наибольший спрос фиксируют на маршрутах Хабаровск — Оха, Южно-Сахалинск — Курильск и Петропавловск-Камчатский — Северо-Курильск.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Добавьте в ящик всего один фрукт: томаты покраснеют быстрее и сохранят насыщенный вкус
Овощи
Добавьте в ящик всего один фрукт: томаты покраснеют быстрее и сохранят насыщенный вкус
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Садоводство, цветоводство
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Собака для спокойной старости: три породы, сохранившие баланс между бдительностью и мягкостью
Собаки
Собака для спокойной старости: три породы, сохранившие баланс между бдительностью и мягкостью
Популярное
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето

Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.

Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Свои бьют больнее всего: европейские пошлины обрушили экспорт металла из Украины Андрей Николаев Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
В Узбекистане 54 тысячи государственных служащих переходят на систему оплаты по KPI
В Узбекистане 54 тысячи государственных служащих переходят на систему оплаты по KPI
Последние материалы
В Красноярском крае ужесточили правила снижения вредных выбросов в воздух
Пермьстат зафиксировал реальный рост доходов жителей Прикамья на 4,1 процента
Доходы педагогов в Забайкальском крае превысили средние по России в 1,7 раза
Поставки 5 тысяч тонн топлива помогут стабилизировать ситуацию в Якутии
В Иргизском районе зафиксировали мор рыбы из-за отсутствия притоков воды
Зарплаты строителей на Сахалине выросли на четверть за год
Водителям на Сахалине придется менять маршруты из-за ремонта сетей с 6 августа
В Приамурье уничтожили более 20 килограммов мяса из Китая без документов
Стоимость топлива на Камчатке выросла одиннадцатый раз с начала года
Добыча морского гребешка в заливе Анива может возобновиться спустя 12 лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.