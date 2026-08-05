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Риск новых затоплений на Камчатке пытаются снизить через расчистку русел

Россия » Дальний Восток » Петропавловск

На Камчатке расчищают русла рек после весеннего паводка. В водотоках убирают обломки, навалы мусора и принесенный водой грунт, которые накопились из-за обильных дождей и таяния снега.

Затопленная дорога в сельской местности
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Затопленная дорога в сельской местности

Сейчас уровень воды в реках региона стабильно снижается. Это позволяет специалистам зайти в русла и быстрее привести их в порядок, чтобы восстановить нормальный сток воды.

Гидрологи продолжают мониторить ситуацию на местах. Сейчас основная задача — убрать все препятствия из русел, чтобы избежать новых затоплений и аварий при следующих подъемах воды.

Экспертная проверка: Ирина Петрова, эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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