Риск новых затоплений на Камчатке пытаются снизить через расчистку русел

На Камчатке расчищают русла рек после весеннего паводка. В водотоках убирают обломки, навалы мусора и принесенный водой грунт, которые накопились из-за обильных дождей и таяния снега.
Сейчас уровень воды в реках региона стабильно снижается. Это позволяет специалистам зайти в русла и быстрее привести их в порядок, чтобы восстановить нормальный сток воды.
Гидрологи продолжают мониторить ситуацию на местах. Сейчас основная задача — убрать все препятствия из русел, чтобы избежать новых затоплений и аварий при следующих подъемах воды.
Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.