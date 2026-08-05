Сварщики в Кузбассе могут зарабатывать до 242 тысяч рублей

Зарплаты строителей в Кузбассе выросли на 42% за семь месяцев 2026 года. Медианное предложение достигло 127,5 тысячи рублей. Данные предоставили аналитики hh. ru.
Сейчас работодатели региона предлагают специалистам суммы от 82 до 242 тысяч рублей. За отчетный период в Кузбассе открыли 15,4 тысячи вакансий. Это составляет 12% от общего объема строительного рынка труда Сибирского федерального округа (СФО).
|Регион СФО
|Доля вакансий в строительстве
|Красноярский край
|20%
|Новосибирская область
|18%
|Иркутская область
|17%
|Кемеровская область (Кузбасс)
|12%
Наиболее высокие выплаты предлагают сварщикам — до 242 тысяч рублей. Также востребованы машинисты (194,9 тысячи), монтажники (175,7 тысячи) и электромонтажники (159,5 тысячи). Разнорабочие могут рассчитывать на средний доход в 108,4 тысячи рублей.
Помимо профессионального опыта, компании требуют владения цифровыми инструментами проектирования: AutoCAD и Autodesk Revit. Также работодатели обращают внимание на организаторские способности кандидата и умение работать в коллективе.
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