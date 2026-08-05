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Сварщики в Кузбассе могут зарабатывать до 242 тысяч рублей

Россия » Сибирь » Кемерово

Зарплаты строителей в Кузбассе выросли на 42% за семь месяцев 2026 года. Медианное предложение достигло 127,5 тысячи рублей. Данные предоставили аналитики hh. ru.

Сварщик за работой
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Сварщик за работой

Сейчас работодатели региона предлагают специалистам суммы от 82 до 242 тысяч рублей. За отчетный период в Кузбассе открыли 15,4 тысячи вакансий. Это составляет 12% от общего объема строительного рынка труда Сибирского федерального округа (СФО).

Регион СФО Доля вакансий в строительстве
Красноярский край 20%
Новосибирская область 18%
Иркутская область 17%
Кемеровская область (Кузбасс) 12%

Спрос на кадры и требования

Наиболее высокие выплаты предлагают сварщикам — до 242 тысяч рублей. Также востребованы машинисты (194,9 тысячи), монтажники (175,7 тысячи) и электромонтажники (159,5 тысячи). Разнорабочие могут рассчитывать на средний доход в 108,4 тысячи рублей.

Помимо профессионального опыта, компании требуют владения цифровыми инструментами проектирования: AutoCAD и Autodesk Revit. Также работодатели обращают внимание на организаторские способности кандидата и умение работать в коллективе.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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