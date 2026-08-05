Сварщики в Кузбассе могут зарабатывать до 242 тысяч рублей

Зарплаты строителей в Кузбассе выросли на 42% за семь месяцев 2026 года. Медианное предложение достигло 127,5 тысячи рублей. Данные предоставили аналитики hh. ru.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Сварщик за работой

Сейчас работодатели региона предлагают специалистам суммы от 82 до 242 тысяч рублей. За отчетный период в Кузбассе открыли 15,4 тысячи вакансий. Это составляет 12% от общего объема строительного рынка труда Сибирского федерального округа (СФО).

Регион СФО Доля вакансий в строительстве Красноярский край 20% Новосибирская область 18% Иркутская область 17% Кемеровская область (Кузбасс) 12%

Спрос на кадры и требования

Наиболее высокие выплаты предлагают сварщикам — до 242 тысяч рублей. Также востребованы машинисты (194,9 тысячи), монтажники (175,7 тысячи) и электромонтажники (159,5 тысячи). Разнорабочие могут рассчитывать на средний доход в 108,4 тысячи рублей.

Помимо профессионального опыта, компании требуют владения цифровыми инструментами проектирования: AutoCAD и Autodesk Revit. Также работодатели обращают внимание на организаторские способности кандидата и умение работать в коллективе.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов