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В Пермском крае более 500 организаций получили господдержку за трудоустройство нуждающихся

Россия » Поволжье » Пермь

За пять лет — с 2022 по 2026 год — работодатели Пермского края наняли с государственной поддержки почти 4 тысячи человек, нуждающихся в особой помощи по трудоустройству. Субсидии получили более 500 предприятий и организаций, общий объём выделенных средств составил 357 млн рублей. Данные приводит Отделение Социального фонда России по Пермскому краю.

Трудоустройство
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Трудоустройство

Мера адресована категориям граждан, которым на рынке труда сложнее всего найти работу: людям с инвалидностью, ветеранам СВО, уволенным по сокращению штата или штатного расписания, а также безработным, дольше года не находившим занятость. Размер поддержки зависит от категории: за трудоустройство инвалидов работодатель получает 6 МРОТ, за остальные категории — 3 МРОТ. К базовой сумме добавляются страховые взносы и районный коэффициент (до 1,3 для северных районов края). Выплаты поэтапные — через месяц, три месяца и полгода после оформления сотрудника.

Поддержка при переезде из других регионов

Отдельный механизм предусмотрен для работодателей, нанимающих специалистов из других субъектов РФ. Условия: расстояние от прежнего места жительства до нового — не менее 50 км, а деятельность предприятия должна входить в перечень приоритетных отраслей региона. Субсидия составляет 3 МРОТ, выплачивается каждые три месяца после подписания трудового договора. Начисления страховых взносов и районного коэффициента применяются аналогично.

Категория трудоустроенных Базовый размер субсидии График выплат
Люди с инвалидностью 6 МРОТ 1 мес., 3 мес., 6 мес.
Ветераны СВО, уволенные по сокращению, долгое время безработные 3 МРОТ 1 мес., 3 мес., 6 мес.
Специалисты из других регионов (приоритетные отрасли, переезд от 50 км) 3 МРОТ Каждые 3 месяца

Поэтапность выплат закрепляет работодателя: чтобы получить полную сумму, нужно удержать сотрудника на месте минимум полгода. Это снижает риск формального оформления с последующим увольнением.

"Инструмент работает как стимул для бизнеса посмотреть на категории, которых рынок труда часто игнорирует. Субсидия компенсирует затраты на адаптацию, обучение, оснащение рабочего места — особенно актуально для людей с инвалидностью. Поэтапные выплаты дисциплинируют сторонний эффект: работодателю выгодно удержать человека, а не просто оформить. Для регионов вроде Пермского края, где есть дефицит кадров в промышленности и северные районы с коэффициентом 1,3, мера ещё и способствует миграционному притоку в приоритетные отрасли", — пояснила эксперт по социальной политике и демографии Елена Романова.
Экспертная проверка:
эксперт по социальной политике и демографии Елена Романова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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