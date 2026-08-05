Администрация Камчатского края сообщила о строительстве детского сада в Северном

В микрорайоне Северный построят детский сад на 280 мест, а создатели туристического кластера "Зеленовские озёра" получат льготные кредиты. Об этом сообщили в администрации Камчатского края.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Детская площадка

Строительство детского сада в Северном теперь опирается на федеральные деньги. Проект включили в перечень приоритетных инвестиционных проектов страны, что упрощает поиск дополнительного капитала и ускоряет выход на стройплощадку.

Параллельно регион развивает экотуризм. Инвесторы "Зеленовских озёрок" смогут привлечь дешевые займы для создания инфраструктуры. Цель — сделать отдых в этой локации комфортным и доступным для гостей острова.

Проект Суть поддержки Детский сад в мкр. Северный Федеральное финансирование, статус приоритетного проекта (на 280 мест) "Зеленовские озёра" Льготное кредитование для развития экотуризма

Оба направления финансируются через государственные программы: социальный объект пойдет по линии нацпрограммы "Дети — 2030", а развитие туркластера — в соответствии с программой развития туризма Камчатского края.

"Развитие детской инфраструктуры и туристических возможностей в Камчатке способствует улучшению качества жизни местного населения и привлечению новых гостей на остров", — отметили в администрации региона.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов