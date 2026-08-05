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Смена системы подсчета оценок в Тюмени вызвала спор родителей и школы

Россия » Урал » Тюмень

Тюменский суд отклонил иск родителей учеников школы №56, которые пытались отменить новое Положение о промежуточной аттестации. Спор возник из-за смены системы подсчета оценок: вместо привычного среднеарифметического значения школа ввела средневзвешенную систему.

Пустой школьный класс: стол с бумагами и черная доска
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Пустой школьный класс: стол с бумагами и черная доска

Истцы утверждали, что документ приняли без учета мнения родителей, а сами изменения бьют по успеваемости детей. Однако представители школы доказали, что порядок принятия документа не нарушен. Положение одобрил управляющий совет, в который входят педагоги, ученики и родители. Заседание прошло с соблюдением кворума, результат зафиксирован в протоколе.

Подход к оценке Суть метода
Среднеарифметическая Простое сложение всех оценок и деление на их количество. Все работы имеют равный вес.
Средневзвешенная Оценки за разные виды работ (например, контрольная и домашнее задание) имеют разный "вес" в итоговом балле.

Позицию школы поддержали департаменты образования города Тюмени и области. Чиновники пояснили, что средневзвешенный метод позволяет оценивать знания объективнее, так как придает больше значения сложным проверочным работам.

Суд признал, что школа действовала в рамках закона "Об образовании". Аргументы об ущербе для учеников сочли необоснованными: дети истцов продолжают осваивать программу без проблем. Апелляционная жалоба не помогла — решение вступило в силу, сообщает пресс-служба судов региона.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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