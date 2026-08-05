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Сотни камчатских семей с детьми получили средства на улучшение условий проживания

Россия » Дальний Восток » Петропавловск

Более 250 семей на Камчатке получили выплаты на улучшение жилищных условий. Программа стала одним из инструментов поддержки многодетных и семей с детьми в регионе.

семейная ипотека
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
семейная ипотека

Динамика выплат показывает стабильный интерес к мере поддержки: за прошлый год помощь получили 162 семьи, а с начала текущего года — 95. До конца декабря власти планируют перечислить средства еще минимум 100 семьям.

"Программа оказалась крайне востребованной. Более 250 камчатских семей воспользовались этой выплатой и улучшили свои жилищные условия", — сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Период Количество семей с выплатами
Прошлый год 162
7 месяцев текущего года 95
План до конца года от 100

Региональные власти намерены пересматривать и дополнять меры поддержки, чтобы адаптировать их под текущие потребности жителей края.

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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