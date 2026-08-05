Средняя стоимость земли в Брянской области может вырасти на 32%

В Брянской области пересматривают государственную кадастровую стоимость земли. По предварительным расчетам, средний показатель может вырасти на 32%. Эти данные станут базой для расчета налогов и арендной платы, поэтому врио губернатора Егор Ковальчук поручил детально изучить, как рост стоимости отразится на местном бизнесе и бюджете.
Оценкой занимается ГБУ "Брянскоблтехинвентаризация". Объем работ охватывает почти всю территорию области — около 98% земель. Специалисты обрабатывают данные по 743 929 участкам общей площадью порядка 34 тысяч квадратных километров.
|Параметр
|Показатель
|Количество участков под оценку
|743 929
|Общая площадь земель
|~ 34 тыс. кв. км
|Ожидаемый средний рост стоимости
|32%
Для обычного предпринимателя или фермера рост кадастровой стоимости означает увеличение налоговой нагрузки. Чтобы избежать массовых банкротств и закрытия предприятий, власти решили не принимать итоговые цифры без анализа экономических последствий.
"Повышение кадастровой стоимости не должно привести к массовому закрытию предприятий, банкротствам или снижению доходов областной казны", — отметил врио губернатора Егор Ковальчук.
Новые данные по земле начнут применять с 1 января 2027 года. В следующем году переоценку проведут для зданий и помещений — всего около 910 тысяч объектов недвижимости.
Параллельно в регионе обсуждают качество связи власти с жителями. Врио губернатора раскритиковал работу платформ обратной связи и соцсетей муниципалитетов. Основные претензии — формальные отписки и нарушение сроков ответов.
Егор Ковальчук потребовал от глав районов лично контролировать ответы гражданам. По его мнению, часто запросы обрабатывают сотрудники, которые не владеют ситуацией, из-за чего люди получают невыполнимые обещания или пустые фразы.
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