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Средняя стоимость земли в Брянской области может вырасти на 32%

Россия » Центр » Брянск

В Брянской области пересматривают государственную кадастровую стоимость земли. По предварительным расчетам, средний показатель может вырасти на 32%. Эти данные станут базой для расчета налогов и арендной платы, поэтому врио губернатора Егор Ковальчук поручил детально изучить, как рост стоимости отразится на местном бизнесе и бюджете.

Верхний Судок - лёгкие города
Фото: commons.wikimedia.org by Selestacorp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Верхний Судок - лёгкие города

Масштабы переоценки

Оценкой занимается ГБУ "Брянскоблтехинвентаризация". Объем работ охватывает почти всю территорию области — около 98% земель. Специалисты обрабатывают данные по 743 929 участкам общей площадью порядка 34 тысяч квадратных километров.

Параметр Показатель
Количество участков под оценку 743 929
Общая площадь земель ~ 34 тыс. кв. км
Ожидаемый средний рост стоимости 32%

Риски для бизнеса и сроки

Для обычного предпринимателя или фермера рост кадастровой стоимости означает увеличение налоговой нагрузки. Чтобы избежать массовых банкротств и закрытия предприятий, власти решили не принимать итоговые цифры без анализа экономических последствий.

"Повышение кадастровой стоимости не должно привести к массовому закрытию предприятий, банкротствам или снижению доходов областной казны", — отметил врио губернатора Егор Ковальчук.

Новые данные по земле начнут применять с 1 января 2027 года. В следующем году переоценку проведут для зданий и помещений — всего около 910 тысяч объектов недвижимости.

Работа с обращениями граждан

Параллельно в регионе обсуждают качество связи власти с жителями. Врио губернатора раскритиковал работу платформ обратной связи и соцсетей муниципалитетов. Основные претензии — формальные отписки и нарушение сроков ответов.

Егор Ковальчук потребовал от глав районов лично контролировать ответы гражданам. По его мнению, часто запросы обрабатывают сотрудники, которые не владеют ситуацией, из-за чего люди получают невыполнимые обещания или пустые фразы.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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