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Ленинградская область показала устойчивую динамику развития агропромышленного комплекса

Россия

Агропромышленный комплекс Ленинградской области подвел итоги работы за первую половину 2026 года. На профильном заседании регионального комитета по сельскому хозяйству и рыболовству чиновники и руководители предприятий зафиксировали рост объемов производства. Центральным показателем отрасли стало яйцеводство: с января по июнь хозяйства выдали 14,5 млн килограммов продукции. Основная доля рынка — 10,5 млн килограммов — пришлась на марку "Советское", что позволило региону удержать статус одного из крупнейших поставщиков в стране.

Сбор куриных яиц работником на современной птицефабрике
Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены
Сбор куриных яиц работником на современной птицефабрике

Помимо производственных цифр, власти и бизнес обсудили внедрение новых технологий и инструменты поддержки для небольших фермерских хозяйств. Участники встречи уделили внимание экологической безопасности сельских территорий, затронув вопросы защиты рек и озер от промышленных стоков. Также на повестке стояла проблема деградации земель: аграриям напомнили о необходимости восстанавливать плодородие почв, чтобы снизить нагрузку на окружающую среду при интенсивном использовании полей.

Особый акцент представители экологических ведомств сделали на контроле за антропогенной нагрузкой. Сейчас в Ленинградской области стараются создать условия, при которых расширение агробизнеса не будет конфликтовать с чистотой водных ресурсов. Для этого хозяйствам предлагают активнее внедрять замкнутые циклы переработки отходов, которые минимизируют попадание вредных веществ в почву.

В рамках поддержки малого предпринимательства планируется расширить доступ фермеров к грантам на закупку оборудования. Это поможет небольшим хозяйствам быстрее переходить на современные производственные стандарты и конкурировать с крупными брендами. Участники заседания сошлись во мнении, что стабильность отрасли в 2026 году будет зависеть от сочетания высоких темпов выработки и строгого соблюдения экологических нормативов.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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