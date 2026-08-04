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Модернизация водоснабжения в Запорожской области улучшила жизнь 30 тысяч жителей

Россия » Новороссия » Запорожье

Пензенские специалисты завершили программу 2026 года по модернизации водоснабжения в Токмакском и Пологовском округах Запорожской области. За сезон заменено почти 2 километра сетей, запущены четыре артезианские скважины в Токмаке и применен бестраншейный метод прокладки в Пологи. За пять строительных сезонов обновлено 9,6 км трубопроводов, восстановлено 6 скважин и установлено 3 водонапорные башни. Подготовка к сезону 2027 года уже ведется.

Рабочие варят трубу в траншее на городской улице среди спецтехники
Фото: Pravda.Ru by Сергей Храмцов is licensed under Все права защищены
Рабочие варят трубу в траншее на городской улице среди спецтехники

Технические решения и результаты сезона

В городе Пологи работы проводились горизонтально-направленным бурением. Метод позволил проложить сети без вскрытия проезжей части и сохранения дворового благоустройства. В Токмаке основным приоритетом стало обеспечение источников воды: введены в эксплуатацию четыре новые артезианские скважины. Строители работали в условиях плотной жилой застройки, действующего подземного сетевого хозяйства и близости от проезжей части. Несмотря на сложности, все объекты сданы в эксплуатацию. По расчетам специалистов, реконструкция улучшила качество водоснабжения для более 30 тысяч жителей двух округов. Для обслуживания фильтров на насосных станциях Пологи уже поступила первая 20-тонная партия кварцевого песка, второй объем будет доставлен в ближайшее время.

Итоги пяти сезонов и планы на 2027 год

Показатель Результат за 5 сезонов
Заменено водопроводных сетей 9,6 км
Восстановлено скважин 6
Установлено водонапорных башен 3
Население, получившее доступ к качественной воде более 30 тыс. человек (по итогам 2026 г.)

В следующем сезоне планируется обновить еще 3,5 км сетей в Токмаке и Пологах, а также восстановить скважину и водонапорную башню в селе Семеновка. Документация на 2027 год уже готовится.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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