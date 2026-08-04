Модернизация водоснабжения в Запорожской области улучшила жизнь 30 тысяч жителей

Пензенские специалисты завершили программу 2026 года по модернизации водоснабжения в Токмакском и Пологовском округах Запорожской области. За сезон заменено почти 2 километра сетей, запущены четыре артезианские скважины в Токмаке и применен бестраншейный метод прокладки в Пологи. За пять строительных сезонов обновлено 9,6 км трубопроводов, восстановлено 6 скважин и установлено 3 водонапорные башни. Подготовка к сезону 2027 года уже ведется.
В городе Пологи работы проводились горизонтально-направленным бурением. Метод позволил проложить сети без вскрытия проезжей части и сохранения дворового благоустройства. В Токмаке основным приоритетом стало обеспечение источников воды: введены в эксплуатацию четыре новые артезианские скважины. Строители работали в условиях плотной жилой застройки, действующего подземного сетевого хозяйства и близости от проезжей части. Несмотря на сложности, все объекты сданы в эксплуатацию. По расчетам специалистов, реконструкция улучшила качество водоснабжения для более 30 тысяч жителей двух округов. Для обслуживания фильтров на насосных станциях Пологи уже поступила первая 20-тонная партия кварцевого песка, второй объем будет доставлен в ближайшее время.
|Показатель
|Результат за 5 сезонов
|Заменено водопроводных сетей
|9,6 км
|Восстановлено скважин
|6
|Установлено водонапорных башен
|3
|Население, получившее доступ к качественной воде
|более 30 тыс. человек (по итогам 2026 г.)
В следующем сезоне планируется обновить еще 3,5 км сетей в Токмаке и Пологах, а также восстановить скважину и водонапорную башню в селе Семеновка. Документация на 2027 год уже готовится.
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