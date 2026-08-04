Роспотребнадзор обнаружил патогенные микроорганизмы в водоемах Ростовской области

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили патогенные микроорганизмы в нескольких водоемах Ростовской области. Инспекторы проверили и природные реки, и искусственные резервуары региона.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пробы воды

В ряде точек зафиксировали высокую концентрацию условно-патогенных бактерий. Такие показатели делают купание или использование воды опасным для здоровья: при попадании в организм бактерии могут вызвать инфекционные заболевания.

"В некоторых местах были обнаружены высокие концентрации условно-патогенных бактерий. Это может представлять угрозу для здоровья жителей региона, особенно при несоблюдении правил гигиены при контакте с водой", — сообщили представители Роспотребнадзора.

Сейчас в зараженных зонах проводят дезинфекцию и устраняют источники загрязнения. В дальнейшем ведомство усилит надзор за состоянием водных ресурсов области.

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