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Роспотребнадзор обнаружил патогенные микроорганизмы в водоемах Ростовской области

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили патогенные микроорганизмы в нескольких водоемах Ростовской области. Инспекторы проверили и природные реки, и искусственные резервуары региона.

Пробы воды
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пробы воды

В ряде точек зафиксировали высокую концентрацию условно-патогенных бактерий. Такие показатели делают купание или использование воды опасным для здоровья: при попадании в организм бактерии могут вызвать инфекционные заболевания.

"В некоторых местах были обнаружены высокие концентрации условно-патогенных бактерий. Это может представлять угрозу для здоровья жителей региона, особенно при несоблюдении правил гигиены при контакте с водой", — сообщили представители Роспотребнадзора.

Сейчас в зараженных зонах проводят дезинфекцию и устраняют источники загрязнения. В дальнейшем ведомство усилит надзор за состоянием водных ресурсов области.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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